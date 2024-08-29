Суд рассмотрит дело о хищении 33 миллионов рублей на поставках телефонных аппаратов для Минобороны

Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны. Об этом сообщили в суде.

На скамье подсудимых находятся четыре человека: бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода "Телта" Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов.

Им предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения на 33 миллиона рублей. По версии следствия, Минобороны заключило контракт с заводом "Телта" на поставку телефонных аппаратов, однако в МО посчитали, что завод не сам изготовил трубки, а закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции.

Следствие считает, что в результате этого фигуранты получили прибыль 33 миллиона рублей. Фигуранты были задержаны. Двое из них, Высоков и Гришина, также проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Высокову и Гришиной предъявлены обвинения о даче взятки в размере 36 миллионов рублей арестованному начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Оба признали вину, дали показания на Шамарина и активно сотрудничают со следствием.

Сам же Шамарин признал вину частично — в получении 19 миллионов рублей. Он также находится под стражей. Высоков, Гришина и Морозов находятся под стражей, Пальмова же следователь отпустил под подписку о невыезде.

Фото: www. flickr.com/Joe Gratz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)