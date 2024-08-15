Прокуратура начала проверку по поводу нападения тигра на сотрудника Самарского зоопарка

Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка

В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.

Сотрудник, который обслуживал вольер, получил травму и был предоставлен первой медицинской помощи. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, и он был госпитализирован.

В зоопарке отметили, что с сотрудниками будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению техники безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Прокуратура Октябрьского района Самары организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и об ответственном обращении с животными. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц организации.

В Самарском зоопарке выражают обеспокоенность по поводу инцидента и намерены принять все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и животных.

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