Прокуратура начала проверку по поводу нападения тигра на сотрудника Самарского зоопарка

В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.
Сотрудник, который обслуживал вольер, получил травму и был предоставлен первой медицинской помощи. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, и он был госпитализирован.
В зоопарке отметили, что с сотрудниками будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению техники безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Прокуратура Октябрьского района Самары организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и об ответственном обращении с животными. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц организации.
В Самарском зоопарке выражают обеспокоенность по поводу инцидента и намерены принять все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и животных.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ralph (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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