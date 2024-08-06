Московских курьеров обязали получить цифровой профиль для повышения безопасности услуг

В Москве все курьеры должны зарегистрироваться в системе КИС "АРТ", чтобы получить цифровой профиль, что сделает их работу более прозрачной и повысит безопасность услуг для потребителей. Это уже было реализовано для водителей такси.

Регистрация требует создания аккаунта на Госуслугах или mos. ru и согласие на обработку персональных данных через систему "Таксомотор". В будущем, курьеры без цифрового идентификатора не смогут получать заказы.

Инициатива направлена на улучшение условий труда курьеров и гарантию надежности доставки для клиентов.

Фото: commons.wikimedia.org/Stolbovsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)