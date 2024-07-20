В июне-июле 2024 года в России наблюдался рост заказов с доставкой до двери на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что связано с аномальной жарой. Температура в центральной России часто превышала 30°C, в отличие от прошлого года, сообщает Газета.Ру.

Это побудило людей чаще выбирать доставку до двери, чтобы избегать нахождения на улице. По словам Анны Барсуковой из СДЭК, такая доставка считается оправданной из-за жары, а люди предпочитают оставаться в помещениях.

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