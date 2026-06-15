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Велокурьер
Велокурьер
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:33

Доставщики устроили гонки по тротуарам: власти готовят новые меры контроля

Многие доставщики игнорируют требования безопасности на дорогах, заявил главный редактор портала Quto.Ru Максим Ракитин. Какие нововведения готовят профильные ведомства для повышения безопасности передвижения курьеров на микротранспорте он рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило перечень мероприятий для контроля за курьерским транспортом. Российские власти готовят комплексную стратегию по повышению безопасности дорожного движения с участием сотрудников коммерческих служб доставки, передвигающихся на электросамокатах и велосипедах. К реализации задачи, помимо министерств, привлекут Ространснадзор и региональные власти.

При этом важно учитывать инфраструктурные изменения для микромобильности, которые необходимы для разделения транспортных потоков.

По мнению эксперта, текущая ситуация на дорогах крупных городов требует решительных действий, так как многие доставщики игнорируют базовые требования безопасности.

"В крупных городах зачастую доставщики творят беспредел. Ездят так, как они считают нужным, так, как они хотят, а не так, как подсказывают здравый смысл и правила дорожного движения. Контроль, конечно, необходим. Постоянно случаются эксцессы с пешеходами, с другими участниками движения. Это проблема очень серьезная", — отметил Ракитин.

Для пресечения нарушений проводятся рейды, но точечное воздействие на курьеров малоэффективно из-за высокой мобильности нарушителей, говорит эксперт. Полиция физически не может безопасно преследовать каждого правонарушителя, поэтому упор нужно делать на корпоративный сектор. В этом вопросе также актуальна идентификация пользователей при аренде транспорта, которая позволит дисциплинировать участников движения.

"Меры воздействия должны быть не на конкретных людей, а на тех, кто эти услуги предоставляет. На те конторы, чьи курьеры перемещаются на электровелосипедах. Если на курьере-доставщике, который совершает нарушение, ваша маркировка, условно, вашего маркетплейса или вашей службы доставки, вы несете ответственность. Почему мы сваливаем все на человека, который непосредственно за рулем находится?", — задался вопросом эксперт.

Он подчеркнул: главная проблема заключается в отсутствии у большинства курьеров знаний о ПДД. В отличие от любителей велоспорта, которые осознанно пользуются краем проезжей части, многие работники служб доставки пренебрегают правилами.

Внедрение единых норм для поездок на электросамокатах стало бы закономерным этапом наведения порядка, ведь даже профессионалы иногда совершают опасные нарушения, ведущие к лишению прав. Кроме того, создание единых правил для краткосрочной аренды автомобилей также может стать примером для регулирования сферы доставки.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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