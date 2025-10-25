Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:11

Неолит, Урарту и Средневековье — в одной пещере: невероятное открытие в Турции

Кылыч: в пещере Деликли найдены уникальные обсидиановые орудия возрастом 6000 лет до н.э.

На склонах, возвышающихся над озером Ван, археологи нашли редкое место, где следы человеческой жизни прослеживаются непрерывно на протяжении тысячелетий — от эпохи неолита до Средневековья. Пещера Деликли, расположенная в районе Адылджеваз (провинция Битлис, Турция), стала новым ключом к пониманию истории Восточной Анатолии.

Раскопки ведутся при участии Музея Ахлата и под научным руководством Синана Кылыча, профессора Университета Ван Юзюнджю Йыл, при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.

Пещера, хранящая следы восьми тысячелетий

Деликли находится примерно на 60 метров выше современного уровня озера Ван — крупнейшего бессточного водоёма региона. По словам археологов, уникальное расположение пещеры позволило ей сохраниться почти нетронутой.

За два года исследований учёные выявили пять культурных слоёв, отражающих смену эпох и народов. В каждом из них сохранились уникальные артефакты — от неолитических орудий до средневековых построек.

"Мы видим свидетельства существования здесь людей, начиная с доисторического периода, вплоть до Урартского царства и позднего Средневековья", — отметил археолог Синан Кылыч.

Как формировалась история под слоем за слоем

  1. Неолит (около 8000 лет назад) - археологи нашли фрагменты обсидиановых лезвий и керамики ручной работы. Эти артефакты указывают, что пещера служила временным лагерем для древних охотников и собирателей.

  2. Эпоха Урарту (IX-VII века до н. э.) - обнаружено коллективное захоронение, в котором лежали человеческие останки, железные ножи, керамические сосуды, а также украшения — бусы и подвеска из ракушки в форме головы змеи.

  3. Средневековье - на более позднем уровне найден известковый пол и остатки стен, возведённые прямо над древними могилами, что свидетельствует о последующем использовании пещеры как жилища или убежища.

Таблица "Сравнение культурных слоёв пещеры Деликли"

Период Ключевые находки Назначение пещеры Особенности
Неолит (ок. 6000 г. до н. э.) Обсидиановые орудия, керамика Временный лагерь Связь с вулканом Мейдан
Урарту (IX-VII вв. до н. э.) Захоронения, украшения, ножи Ритуальное место Перепогребения и жертвы
Средневековье (XII-XIV вв.) Пол и стены сооружения Жилище / убежище Континуитет обитания

От вулкана к ножу: путь обсидиана

Обсидиан — вулканическое стекло, широко использовавшееся древними мастерами для изготовления ножей, наконечников и скребков. В пещере Деликли найдено множество изделий из обсидиана, предположительно добытого в окрестностях горы Мейдан (регион Эрджиш).

Эти находки особенно важны: по составу обсидиана археологи могут отследить торговые связи и миграционные маршруты древних племён.

"Мы никогда ранее не встречали подобного типа обсидиановой индустрии. Эти находки изменят наше понимание доисторической жизни Восточной Анатолии", — подчеркнул Кылыч.

Как археологи "читают" пещеру: шаг за шагом

  1. Стратиграфический анализ. Учёные послойно описывают каждый уровень, фиксируя положение артефактов.

  2. Картирование и 3D-моделирование. С помощью лазерного сканирования создаются точные цифровые копии стен и находок.

  3. Лабораторное исследование. Керамика и обсидиан проходят химический анализ для определения происхождения.

  4. Сравнение с аналогами. Находки сопоставляются с материалами соседних регионов — Армении, Ирана и Месопотамии.

  5. Интерпретация. Учёные формируют гипотезы о функциях пещеры и смене культурных традиций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать пещеры исключительно временными стоянками.
    Последствие: Потеря понимания непрерывности жизни.
    Альтернатива: Изучать стратиграфию и анализировать все культурные горизонты.

  • Ошибка: Не учитывать геоморфологию озера Ван.
    Последствие: Ошибки в датировке и интерпретации поселений.
    Альтернатива: Применять палеоэкологические методы.

  • Ошибка: Игнорировать связь обсидиана с торговыми путями.
    Последствие: Упущенные данные о культурных обменах.
    Альтернатива: Использовать изотопный анализ для определения источников сырья.

А что если уровень озера Ван изменился?

Под урартским слоем археологи нашли песчаные отложения, указывающие, что древний берег озера находился прямо у входа в пещеру. Это открытие доказывает, что тысячи лет назад люди жили буквально "на воде" — и активно пользовались ресурсами озера: рыбой, камнем, пресной водой.

Если уровень воды был выше, чем сейчас, пейзаж вокруг пещеры выглядел совершенно иначе: вместо горного склона — прибрежное поселение с видом на бескрайнее озеро, вокруг которого кипела жизнь.

Плюсы и минусы раскопок в труднодоступных пещерах

Аспект Плюсы Минусы
Научная ценность Слои сохраняются нетронутыми Сложные условия доступа
Археологический потенциал Многослойные находки Высокие затраты на консервацию
Туризм и образование Возможность создания археопарка Риск повреждения памятника

FAQ

Где находится пещера Деликли?
В районе Адылджеваз провинции Битлис, примерно в 60 метрах над уровнем озера Ван, Восточная Анатолия.

Почему она важна для науки?
Здесь впервые зафиксирована непрерывная человеческая активность от неолита до Средневековья.

Что нашли археологи?
Обсидиановые орудия, керамику ручной работы, урартские захоронения и остатки средневековых построек.

Кто руководит раскопками?
Музей Ахлата и Университет Ван Юзюнджю Йыл под руководством Синана Кылыча.

Что дальше?
Материалы пройдут лабораторное исследование, а в следующем году начнётся новый сезон работ.

Мифы и правда

  • Миф: Пещеры использовались только в каменном веке.
    Правда: Деликли была заселена даже в Средневековье.

  • Миф: Обсидиан добывали повсеместно.
    Правда: Источники обсидиана ограничены вулканическими районами.

  • Миф: Восточная Анатолия изолирована от других культур.
    Правда: Находки показывают активную торговлю и культурный обмен с соседними регионами.

3 интересных факта

  1. Обсидиановые ножи из Деликли по остроте не уступают современным скальпелям.

  2. Ракушечная подвеска в форме змеи — уникальный пример символики, не характерной для региона Вана.

  3. Анализ грунта показал, что древние жители пользовались огнём внутри пещеры, о чём свидетельствуют угольные включения.

Почему находки из Деликли важны

Пещера Деликли стала редким примером места, где в одном пространстве сошлись три эпохи — доисторическая, урартская и средневековая. Это делает её настоящим "археологическим слоёным пирогом" Восточной Анатолии.

Новые данные помогут реконструировать не только образ жизни древних народов, но и карту природных изменений региона — от колебаний уровня озера до путей миграции и торговли обсидианом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Валлортигара: изменения в структуре нейронных переходов могут повлиять на восприятие времени и эмоций сегодня в 17:10
Мозг меняет наше восприятие времени: шокирующие результаты экспериментов

Почему годы пролетают незаметно? Учёные выяснили, что дело не в психологии, а в том, как мозг регистрирует события — и как старение меняет само восприятие времени.

Читать полностью » Ривас: в древнем городе Коба найден Камень Основания с именем женщины-правительницы сегодня в 17:03
Если бы пирамиды могли говорить: этот камень рассказал о женщине, изменившей судьбу Кобы

В Кобе нашли каменный монумент, рассказавший о женщине-правительнице и её союзе с могущественным царством майя. Расшифровка иероглифов меняет взгляд на роль женщин и священных ритуалов в политике древней Мезоамерики.

Читать полностью » INRAP: под Марселем обнаружены древние греческие виноградники возрастом более 2000 лет сегодня в 16:48
Виноделие перевернуло историю Марселя: археологи нашли то, чего не ожидали

Под улицами Марселя археологи нашли виноградники греческого периода. Это открытие показывает, что виноделие процветало здесь задолго до Рима.

Читать полностью » New York Post: инулин в обычных овощах защищает печень от избытка фруктозы сегодня в 16:45
Сахар больше не опасен? Эти овощи перевернули представление о здоровом питании

Учёные выяснили, что лук, чеснок и артишоки способны уменьшать вред сахара и защищать печень. Всё дело в веществе инулине — природном пребиотике.

Читать полностью » Избыточная зелень в городе может вызывать тревогу и ухудшать психическое здоровье — Nature Cities сегодня в 15:19
Деревья не всегда полезны: как чрезмерная зелень может усилить тревожность и вызвать замкнутость

Учёные выяснили, что не количество, а баланс зелени в городе определяет психическое здоровье его жителей. Почему избыток деревьев может вредить — разбираемся в новом исследовании.

Читать полностью » Цифровое моделирование в палеонтологии раскрывает новые виды динозавров и скрытые детали их строения сегодня в 14:19
Когда камень — это не просто камень: как динозавры возвращаются к жизни через виртуальную реальность

Учёные открыли нового динозавра и исследовали древнюю микрорептилию — не извлекая их из породы. Современные 3D-технологии позволяют изучать прошлое, не разрушая его.

Читать полностью » Терапия стволовыми клетками вернула память мышам с болезнью Альцгеймера — Клайв Свендсен сегодня в 13:53
Человечество приближается к границе бессмертия: учёные вмешались в старение мозга

Американские учёные нашли способ повернуть время вспять: молодые иммунные клетки помогли стареющим мышам восстановить память. Что ждёт медицину после этого открытия?

Читать полностью » Микроорганизм Acidithiobacillus ferrooxidans способен извлекать металлы из батарей естественным путём — Дунвэй Ван сегодня в 12:53
Бактерии против батареек — природа сама начала очищать планету от отходов технологий

Учёные нашли бактерию, которая питается металлами из старых аккумуляторов. Это открытие может навсегда изменить переработку и сделать её безопасной для планеты.

Читать полностью »

Новости
Наука
NutriRes: 30 граммов кешью в день уменьшили висцеральный жир у подростков за 12 недель
Наука
Скоробогатов: в донских погребениях найдены уникальные костяные украшения эпохи энеолита
Питомцы
В Подмосковье прокуратура изъяла у подростка коллекцию ядовитых змей
Технологии
Apple сокращает производство iPhone Air из-за низкого спроса — аналитик Мин-Чи Куо
Дом
В 2026 году в моду войдут спальни с мягкими формами и природными материалами
Авто и мото
Инспектор ГАИ Морозов: при дождливой погоде безопасную дистанцию стоит увеличить вдвое
Авто и мото
Современные пластиковые фары автомобиля можно вернуть к прозрачности полировкой
Садоводство
Специалисты предупредили: перекопка осенью ухудшает почву — лучше использовать мульчу и сидераты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet