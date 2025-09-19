Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Глажка
Глажка
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:02

Самые капризные материалы: их нужно гладить с особой осторожностью

Нарушение правил глажки тонких тканей приводит к пятнам, блеску и повреждениям

Глажка — процесс привычный, но не всегда безопасный для одежды. Одни материалы выдерживают высокие температуры, другие же легко повреждаются от малейшего перегрева. Чтобы вещи служили дольше, важно знать, какие ткани требуют особой осторожности.

Шёлк

Шёлк — один из самых чувствительных материалов. При прямом контакте с горячим утюгом он теряет блеск и может оставить пятна. Гладить его рекомендуется на минимальной температуре и только через тонкую хлопковую ткань или марлю.

Синтетика

Полиэстер, акрил и нейлон быстро плавятся при нагреве. Даже лёгкое превышение температуры приводит к появлению блестящих следов или деформации. Для глажки синтетики выбирают самый щадящий режим и используют пар без касания подошвы к ткани.

Шерсть

Шерстяные изделия подвержены появлению лоснящихся участков. Чтобы этого избежать, утюг используют только с функцией пара, а между прибором и вещью всегда должна быть тканевая прокладка.

Бархат и велюр

Эти материалы имеют фактурную поверхность, которую легко испортить. Прямое касание утюга оставляет следы и вмятины. Для бархата и велюра лучше использовать отпариватель или направлять пар с небольшого расстояния.

Атлас

Атласные ткани красивы, но крайне капризны. Они мгновенно реагируют на перегрев, образуя тёмные пятна. Оптимально гладить их с изнаночной стороны, строго на низкой температуре.

Маленькие правила, которые спасут одежду

  • всегда проверяйте ярлыки с рекомендациями;
  • используйте проутюжильник — тонкую ткань между утюгом и вещью;
  • не допускайте прямого контакта подошвы с деликатными материалами;
  • применяйте пар вместо высоких температур;
  • начинайте глажку с минимального режима.

Осторожность важнее скорости

Деликатные ткани требуют терпения и внимательности. Несколько дополнительных минут при глажке позволяют сохранить форму, цвет и фактуру одежды. А знание особенностей материалов убережёт любимые вещи от безвозвратной порчи.

