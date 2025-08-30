Тайна льна и вискозы: что делать, чтобы шторы не испортились
Лён и вискоза — материалы, которые делают интерьер уютным, но требуют аккуратного ухода. Лён склонен к усадке и быстро мнётся, а вискоза теряет прочность во влажном состоянии. Поэтому такие шторы нельзя стирать, как обычные синтетические.
Подготовка к стирке
— Снимите все крючки, кольца и грузики.
— Пройдитесь по ткани пылесосом с мягкой щёткой, чтобы убрать пыль.
— Сложите шторы "гармошкой" и поместите в специальный мешок для стирки — это уменьшит заломы.
Режим стирки
- Температура: не выше 30 °C.
- Средство: мягкий жидкий гель без отбеливателей.
- Отжим: минимальный (400 об/мин) или вовсе без него.
- Режим: деликатная стирка или ручной режим.
Сушка
Лучше всего повесить шторы сразу после стирки на карниз. Под собственным весом ткань расправится и вытянется.
Избегайте сушильных машин, батарей и прямого солнца — это приводит к усадке и потере цвета.
Для льна можно использовать лёгкое отпаривание, чтобы убрать заломы.
Уход после стирки
Вискозу лучше гладить во влажном состоянии на минимальной температуре.
Лён можно слегка увлажнить пульверизатором и пройтись утюгом с паром.
Повторные стирки делайте не чаще 2 раз в год, чтобы сохранить прочность ткани.
Почему это важно
Правильный уход помогает сохранить форму и цвет деликатных штор. В противном случае они садятся, теряют мягкость и быстро выходят из строя.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru