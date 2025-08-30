Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:55

Тайна льна и вискозы: что делать, чтобы шторы не испортились

Как стирать шторы из деликатных тканей: лён и вискоза

Лён и вискоза — материалы, которые делают интерьер уютным, но требуют аккуратного ухода. Лён склонен к усадке и быстро мнётся, а вискоза теряет прочность во влажном состоянии. Поэтому такие шторы нельзя стирать, как обычные синтетические.

Подготовка к стирке

— Снимите все крючки, кольца и грузики.
— Пройдитесь по ткани пылесосом с мягкой щёткой, чтобы убрать пыль.
— Сложите шторы "гармошкой" и поместите в специальный мешок для стирки — это уменьшит заломы.

Режим стирки

  • Температура: не выше 30 °C.
  • Средство: мягкий жидкий гель без отбеливателей.
  • Отжим: минимальный (400 об/мин) или вовсе без него.
  • Режим: деликатная стирка или ручной режим.

Сушка

Лучше всего повесить шторы сразу после стирки на карниз. Под собственным весом ткань расправится и вытянется.

Избегайте сушильных машин, батарей и прямого солнца — это приводит к усадке и потере цвета.

Для льна можно использовать лёгкое отпаривание, чтобы убрать заломы.

Уход после стирки

Вискозу лучше гладить во влажном состоянии на минимальной температуре.

Лён можно слегка увлажнить пульверизатором и пройтись утюгом с паром.

Повторные стирки делайте не чаще 2 раз в год, чтобы сохранить прочность ткани.

Почему это важно

Правильный уход помогает сохранить форму и цвет деликатных штор. В противном случае они садятся, теряют мягкость и быстро выходят из строя.

