Ошибка с бельём или шёлком может обернуться катастрофой для гардероба

Не все ткани выдерживают машинную стирку. Даже самый щадящий режим может испортить нежный материал или повредить декоративные элементы. Поэтому у деликатных вещей есть особые правила ухода.

Шёлк: блеск под защитой

Шёлковые изделия очень чувствительны к трению и высоким температурам. В машине они теряют блеск и легко деформируются.

Лучше всего замочить вещь в прохладной воде на 5-10 минут с мягким средством для деликатных тканей, затем аккуратно простирнуть. Полоскать тоже в прохладной воде, добавив немного уксуса — это сохранит естественный блеск. Главное — не выкручивать и не тереть.

Бюстгальтеры с чашками

Машинная стирка способна безвозвратно испортить форму чашек и повредить кружево. Такие вещи стирают руками в тёплой воде с мягким средством. После стирки бельё не выжимают — достаточно дать воде стечь и сушить на горизонтальной поверхности или на сушилке, но не на батарее.

Плиссированные юбки и платья

Плиссировка теряет форму при машинной стирке, поэтому здесь только ручной вариант. Используйте прохладную воду и лёгкое моющее средство. После полоскания сушите вещи вертикально, закрепив на плечиках. Так складки останутся аккуратными.

Одежда с пайетками и бисером

Любой декор легко отрывается при машинной стирке. Чтобы освежить такие вещи, их стирают вручную в тёплой воде с мягким средством. Лишнюю влагу убирают полотенцем, аккуратно промокая.

Капроновые колготки

Тонкий капрон категорически не переносит барабан стиральной машины. Лучше замочить колготки в воде с мылом или шампунем, аккуратно прополоскать и дать стечь лишней влаге. Сушить нужно в расправленном виде, вдали от нагревателей.

Итог

Деликатная одежда требует внимания, но уход за ней совсем не сложен. Шёлк, кружево, плиссировка или пайетки — всё это можно сохранить в идеальном состоянии, если стирать вещи вручную и правильно их сушить.