Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дельфин обыкновенный, род Delphinus
Дельфин обыкновенный, род Delphinus
© photolib.noaa.gov by NOAA NMFS is licensed under Public Domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:33

Дельфины забыли, где море: почему умнейшие животные теряют ориентацию, а мы — спокойствие

Исследование США: токсины водорослей связали с нейродегенеративными изменениями у дельфинов

Осенью 2025 года американские учёные опубликовали пугающее исследование: мозг дельфинов, выброшенных на берег Флориды, показал признаки, характерные для болезни Альцгеймера. Это открытие не только вызвало тревогу у экологов, но и заставило медиков задуматься о связи между состоянием морских экосистем и человеческим здоровьем.

"У всех обследованных дельфинов мы нашли патологические изменения, аналогичные человеческой болезни Альцгеймера", — сказал доктор Дэвид Дэвис, Медицинская школа Миллера при Университете Майами.

Советы шаг за шагом

  1. Понимайте природу проблемы. Цветение сине-зелёных водорослей (цианобактерий) — не просто эстетический дефект. Эти микроскопические организмы выделяют нейротоксины, опасные для всего живого.

  2. Следите за состоянием водоёмов. Если вода в прибрежной зоне или озере становится мутно-зелёной, это сигнал к тревоге. Не купайтесь и не ловите рыбу в такие периоды.

  3. Фильтруйте воду. Используйте системы фильтрации, способные улавливать микротоксины, особенно в регионах с частыми цветениями.

  4. Поддерживайте экологию. Сокращайте использование удобрений, особенно фосфатных, — они способствуют цветению.

  5. Информируйте соседей и органы власти. Массовое цветение водорослей требует мониторинга и ограничений, чтобы избежать последствий для здоровья.

Сравнение

Показатель Здоровый мозг дельфина Мозг поражённого дельфина
Нейроны нормальная структура дегенеративные изменения
Белки без патологий спутанные тау-белки
Токсины низкий уровень 2,4-DAB и BMAA — в 2900 раз выше нормы
Поведение нормальная ориентация потеря направления, дезориентация

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать цветение водорослей естественным и безвредным процессом.
    Последствие: длительное воздействие токсинов приводит к поражению нервной системы у животных и людей.
    Альтернатива: воспринимать "цветение" как экологическое предупреждение и ограничивать контакт с водой.

  • Ошибка: использовать воду из заражённых источников для полива или купания.
    Последствие: токсины могут накапливаться в растениях и проникать в дыхательные пути.
    Альтернатива: применять только очищенную воду и проверять качество водоёмов.

  • Ошибка: игнорировать изменения климата и рост температуры воды.
    Последствие: усиление цветения и увеличение распространения токсичных бактерий.
    Альтернатива: поддерживать природные фильтры — водные растения и болотные экосистемы, которые снижают уровень питательных веществ в воде.

А что если…

А что если подобные процессы уже влияют и на человека? Учёные из Флориды отмечают, что в прибрежных регионах, где цветение водорослей происходит регулярно, фиксируются более высокие показатели деменции и болезни Альцгеймера. Вероятно, цианобактерии оказывают хроническое воздействие — не только через пищу, но и через вдыхание паров заражённой воды.

А что если токсины распространяются глобально? При современных темпах потепления океаны становятся идеальной средой для роста цианобактерий, и такие случаи могут перестать быть редкостью.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Изучение дельфинов помогает предсказать угрозы для человека требует дорогостоящих исследований
Наблюдение за цветением позволяет вовремя ограничить доступ к воде сложно контролировать масштаб
Биомониторинг морских млекопитающих отражает реальное состояние экосистем данные поступают с опозданием — после гибели животных

FAQ

Почему именно дельфины страдают от токсинов?
Они находятся на вершине пищевой цепи и поглощают токсины вместе с рыбой и моллюсками, в которых яды уже накоплены.

Можно ли нейротоксины водорослей обнаружить в пище?
Да, особенно в морепродуктах из районов с частыми "цветениями".

Как человек может защититься?
Избегать употребления рыбы из заражённых водоёмов, фильтровать воду и использовать маску при проживании рядом с цветущими лагунами.

Есть ли лекарства от поражения токсинами?
Пока нет. Главное — предотвращать контакт и уменьшать загрязнение вод.

Могут ли такие токсины вызывать болезни мозга у людей?
Исследования указывают на связь между BMAA и развитием нейродегенеративных заболеваний, включая Альцгеймер и БАС.

Мифы и правда

  • Миф: токсичные водоросли опасны только для животных.
    Правда: их токсины способны накапливаться в организме человека через еду и воздух.

  • Миф: цветение водорослей — временное природное явление.
    Правда: из-за изменения климата оно становится хроническим и глобальным.

  • Миф: если вода чистая на вид, она безопасна.
    Правда: токсины могут сохраняться даже при отсутствии визуального "цветения".

  • Миф: морские млекопитающие защищены от загрязнений океана.
    Правда: они страдают первыми, поскольку концентрируют токсины через пищу.

Исторический контекст

Проблема токсичных водорослей имеет глубокие корни. Ещё античные авторы описывали "гниющие моря", где рыба гибла, а вода становилась непригодной для питья. Однако только в XX веке учёные выяснили, что причиной является деятельность цианобактерий.

В 1950-х годах на Гуаме произошла загадочная вспышка заболеваний с признаками Альцгеймера, Паркинсона и БАС. Позже выяснилось: местные жители употребляли заражённые растения и животных. С тех пор исследования подтвердили, что токсины водорослей способны разрушать нервные клетки у всех видов — от рыб до человека.

Сегодня Флорида стала новой "точкой наблюдения". Учёные предупреждают: если не ограничить стоки удобрений и не контролировать цветение, подобные случаи могут повториться в разных частях планеты.

Три интересных факта

  1. Концентрация токсина 2,4-DAB в мозге дельфинов была почти в 3000 раз выше нормы.

  2. Некоторые цианобактерии способны выделять до 50 различных видов нейротоксинов одновременно.

  3. Массовые выбросы дельфинов на берег теперь рассматриваются как биоиндикатор загрязнения океанов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

IGN уточнил, что лучше всего затмение 2027 года можно будет наблюдать на юге Испании сегодня в 3:26
Мир замрёт на шесть минут: Солнце исчезнет, и над Испанией наступит полдень без света

В 2027 году Испания станет единственной страной Европы, где можно будет увидеть "затмение века" — полное солнечное шоу, которое превратит день в ночь.

Читать полностью » NYT: в зоне Каскадия может произойти землетрясение силой 9 баллов сегодня в 2:22
Невидимая угроза у берегов Калифорнии: океан медленно подтачивает Америку изнутри

Учёные предупреждают: вдоль побережья Тихого океана может произойти мегаземлетрясение, способное изменить карту Северной Америки.

Читать полностью » NASA: количество пасмурных дней в Южной Европе снизилось на 8% сегодня в 1:22
Мир без тени: спутники заметили тревожный признак нового потепления

Учёные фиксируют, что облаков на планете становится всё меньше. Как глобальное потепление и загрязнение воздуха делают небо прозрачным и засухи — нормой.

Читать полностью » Левитация без потери энергии достигнута физиками из Окинавского института сегодня в 0:27
Левитация больше не трюк: японцы научились заставлять графит парить вечно

Учёные из Японии нашли способ устранить вихревые токи и создать идеальную левитацию. Их открытие может изменить подход к квантовым сенсорам и исследованиям космоса.

Читать полностью » Мозг меняет голос под собеседника без сознательного контроля вчера в 23:42
Голос как зеркало общения: почему мы бессознательно копируем интонации собеседника

Учёные из Университета Радбауда показали: мозг человека мгновенно подстраивается под тембр и тон собеседника, чтобы лучше его понимать — и в ответ незаметно меняет собственный голос.

Читать полностью » В Армении обнаружен крупнейший некрополь кремации вчера в 23:19
Тайны древнего города раскрыты: археологи нашли идол, который хранил секреты Урарту 2500 лет

Совместная армяно-польская экспедиция в Аргиштихинили обнаружила идол из туфа и крупнейший некрополь кремации в Армении. Эти находки раскрывают новую страницу духовной и повседневной жизни урартского времени.

Читать полностью » В созвездии Ориона выявлена двойная звёздная система вчера в 22:36
Звезда-гигант и её малыш: астрономы раскрыли секрет загадочных перемен Бетельгейзе

Астрономы подтвердили, что у сверхгиганта Бетельгейзе есть звезда-компаньон. Открытие объясняет колебания её яркости и меняет представления о формировании двойных систем.

Читать полностью » В России создали установку для обнаружения аксионов вчера в 22:13
Космос раскрывает тайны: физики придумали, как поймать неуловимые частицы тёмной материи

Российские физики разработали галоскоп CASH, использующий однофотонные джозефсоновские детекторы для поиска аксионов — кандидатов в тёмную материю. Эксперимент обещает рекордную чувствительность и новые открытия.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, почему норма в 10 000 шагов в день не подходит всем
Еда
Оладьи в духовке готовятся без использования масла и напоминают мини-булочки
Садоводство
Исследование: разница температур внутри и снаружи закрытой теплицы зимой не превышает 3 °C
Еда
Шоколадные эклеры с хрустящей корочкой получается нежным и сладким
Еда
Безе в духовке по классическому рецепту сохраняет хрустящую текстуру
Эксперты рассказали, как проводится поверка электросчетчиков в 2025 году
Туризм
Названы основные способы покупки яхты: у дистрибьютора, брокера или с рук
Авто и мото
В России запрещено ездить с просроченными водительскими правами — штраф до 15 тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet