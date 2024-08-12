На рабочей встрече с Делегацией сербии были обсуждены вопросы расширения сотрудничества

Рабочая встреча делегации Сербии, возглавляемая заместителем премьер-министра Александром Вулиным, с представителями Группы Российского экспортного центра под руководством генерального директора Вероники Никишиной состоялась 12 августа в московском офисе РЭЦ, как сообщает центр.
Во время обсуждений стороны изучили перспективы расширения сотрудничества между Россией и Сербией и обсудили реализацию совместных инициатив. Они договорились организовать бизнес-миссию, которая поможет предпринимателям из обеих стран установить новые связи и создать взаимовыгодные партнерства.
Вероника Никишина отметила, что сотрудничество между Россией и Сербией развивается динамично. Она рассказала о том, как Группа РЭЦ поддерживает экспортные проекты российских компаний в Сербии, и подчеркнула стремление продолжать укрепление российско-сербских деловых отношений.
Александр Вулин выразил взаимный интерес Сербии и России в укреплении торгово-экономических связей и подчеркнул значимость поиска новых возможностей для развития двустороннего взаимодействия.
Напомним, что в 2021 году Сербия выступила в роли страны-партнера на Международном экспортном форуме "Сделано в России", который ежегодно организуется РЭЦ.
Фото: From Wikimedia Commons/ Сайт президента РФ
Оппозиция Гвинеи потребовала провести новые выборы президента до конца года
Оппозиция в столице Гвинеи организовала акцию с требованием провести выборы до конца 2024 года, призвав жителей соблюдать режим "города-призрака", сообщает портал Guineematin.
Минобороны Украины добивается у Франция снятия запрета на удары по России
Министерство обороны Украины запросило у Франции разрешение на использование французского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
Синоптик Ильин: в августе в Москве будет температура до 28 градусов
Синоптик Александр Ильин рассказал, что во второй половине августа в Москву вернется летняя погода с температурами до 28 градусов, но возможны кратковременные похолодания до 17-20 градусов.
Депутат Нилов: IT-специалисты и водители фур имеют высокую зарплату
В Госдуме отметили, что IT-специалисты, инженеры и водители большегрузного транспорта являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями сегодня. По словам председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова работодатели активно ищут IT-специалистов, которые теперь имеют возможность диктовать свои условия, включая удаленную работу и минимальный уровень зарплаты.