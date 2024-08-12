На рабочей встрече с Делегацией сербии были обсуждены вопросы расширения сотрудничества

В России встретили делегацию из Сербии с деловым визитом

Рабочая встреча делегации Сербии, возглавляемая заместителем премьер-министра Александром Вулиным, с представителями Группы Российского экспортного центра под руководством генерального директора Вероники Никишиной состоялась 12 августа в московском офисе РЭЦ, как сообщает центр.

Во время обсуждений стороны изучили перспективы расширения сотрудничества между Россией и Сербией и обсудили реализацию совместных инициатив. Они договорились организовать бизнес-миссию, которая поможет предпринимателям из обеих стран установить новые связи и создать взаимовыгодные партнерства.

Вероника Никишина отметила, что сотрудничество между Россией и Сербией развивается динамично. Она рассказала о том, как Группа РЭЦ поддерживает экспортные проекты российских компаний в Сербии, и подчеркнула стремление продолжать укрепление российско-сербских деловых отношений.

Александр Вулин выразил взаимный интерес Сербии и России в укреплении торгово-экономических связей и подчеркнул значимость поиска новых возможностей для развития двустороннего взаимодействия.

Напомним, что в 2021 году Сербия выступила в роли страны-партнера на Международном экспортном форуме "Сделано в России", который ежегодно организуется РЭЦ.

Фото: From Wikimedia Commons/ Сайт президента РФ