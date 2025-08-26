Как быстрее восстановиться после боли в мышцах
Каждый, кто хоть раз возвращался в спортзал после долгого перерыва или пробовал новые упражнения, знаком с мышечной болью. Травматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями" объяснил, почему она возникает и как правильно с ней справляться.
Нормальная реакция организма
"Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — отметил врач.
По словам специалиста, такая боль — естественный отклик мышц на непривычную или слишком интенсивную нагрузку.
Миф о молочной кислоте
Долгое время считалось, что причиной боли является накопление молочной кислоты. Но современные исследования показывают иное.
"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление. При этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей — за счёт активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки", — пояснил Аржаков.
Как действовать при мышечной боли
Основное правило — дать организму восстановиться.
"Нужно дать возможность организму отдохнуть. Следует избегать интенсивных нагрузок на ту же группу мышц в ближайшие 2-3 дня, а при выраженной боли — в течение семи дней", — добавил специалист.
