Как быстрее восстановиться после боли в мышцах

Каждый, кто хоть раз возвращался в спортзал после долгого перерыва или пробовал новые упражнения, знаком с мышечной болью. Травматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями" объяснил, почему она возникает и как правильно с ней справляться.

Нормальная реакция организма

"Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — отметил врач.

По словам специалиста, такая боль — естественный отклик мышц на непривычную или слишком интенсивную нагрузку.

Миф о молочной кислоте

Долгое время считалось, что причиной боли является накопление молочной кислоты. Но современные исследования показывают иное.

"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление. При этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей — за счёт активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки", — пояснил Аржаков.

Как действовать при мышечной боли

Основное правило — дать организму восстановиться.