Ошибка после тренировки может продлить мышечную боль на неделю

Если вы почувствовали боль в мышцах на следующий день после тренировки — не спешите пугаться. Это нормальная реакция организма на новую или слишком интенсивную нагрузку, рассказал травматолог-ортопед Александр Аржаков в беседе с "Известиями".

Что происходит с мышцами после тренировки?

Боль появляется не сразу, а спустя 12-24 часа после занятия. Максимум приходится на 2-3 день, а в большинстве случаев неприятные ощущения проходят самостоятельно в течение 5-7 дней.

Долгое время такой дискомфорт связывали с накоплением молочной кислоты, но современные исследования говорят о другом. По словам врача, в основе синдрома отсроченной мышечной боли лежат микротравмы мышечных волокон и развивающееся после нагрузки воспаление. Иногда болезненность может возникать даже без повреждений, за счёт химических реакций, которые запускаются в организме при нагрузке.

Что делать, если мышцы болят?

Главный совет — дать организму время на восстановление.