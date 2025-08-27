Правда о боли после тренировок: молочная кислота ни при чём
Многие спортсмены и любители фитнеса знакомы с неприятными ощущениями после занятий. Травматолог-ортопед Александр Аржаков рассказал, что боль в мышцах после тренировки — это естественная реакция организма на нагрузку.
Когда и почему появляется боль
По словам врача, неприятные ощущения возникают через 12-24 часа после физической активности, достигают максимума на 2-3 сутки и проходят примерно через неделю.
Ранее их связывали с накоплением молочной кислоты, но современные исследования показали другое:
- главная причина — микротравмы мышечных волокон и их воспаление;
- боль может появляться даже без повреждения тканей — за счёт биохимических реакций, запускаемых во время нагрузки.
Что делать при мышечной боли
Аржаков рекомендует:
- дать мышцам время на восстановление,
- избегать повторных интенсивных нагрузок на те же группы хотя бы 2-3 дня,
- при сильной боли — воздержаться от нагрузок до недели.
Контекст
Ранее нейрофизиолог Юрий Корюкалов напоминал, что стресс тоже влияет на физическую форму и может замедлить рост мышц.
