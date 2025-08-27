Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в спортивной одежде с датчиками
Женщина в спортивной одежде с датчиками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:42

Правда о боли после тренировок: молочная кислота ни при чём

Травматолог-ортопед: неприятные ощущения после тренировки — естественная реакция организма

Многие спортсмены и любители фитнеса знакомы с неприятными ощущениями после занятий. Травматолог-ортопед Александр Аржаков рассказал, что боль в мышцах после тренировки — это естественная реакция организма на нагрузку.

Когда и почему появляется боль

По словам врача, неприятные ощущения возникают через 12-24 часа после физической активности, достигают максимума на 2-3 сутки и проходят примерно через неделю.

Ранее их связывали с накоплением молочной кислоты, но современные исследования показали другое:

  • главная причина — микротравмы мышечных волокон и их воспаление;
  • боль может появляться даже без повреждения тканей — за счёт биохимических реакций, запускаемых во время нагрузки.

Что делать при мышечной боли

Аржаков рекомендует:

  • дать мышцам время на восстановление,
  • избегать повторных интенсивных нагрузок на те же группы хотя бы 2-3 дня,
  • при сильной боли — воздержаться от нагрузок до недели.

Контекст

Ранее нейрофизиолог Юрий Корюкалов напоминал, что стресс тоже влияет на физическую форму и может замедлить рост мышц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Даша Эйнхорн назвала безопасный вес утяжелителей для рук и ног сегодня в 17:50

Маленькие браслеты, которые делают тело сильнее без спортзала

Современные утяжелители для ног и рук — стильные и удобные. Но как их использовать правильно, чтобы не навредить суставам и получить максимум пользы?

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан перечислил самые сложные упражнения с гирей для тренировок дома сегодня в 17:10

Пять упражнений с гирей, которые превращают тренировку в испытание на выносливость

Пять самых сложных упражнений с гирей, которые одновременно развивают силу, выносливость и координацию — и всё это можно делать дома.

Читать полностью » Быстрый сердечный ритм у онкопациентов: объяснение гематолога Саро Армениана сегодня в 16:50

Сердце не выдерживает: что скрывает быстрый пульс у онкопациентов

Учащённый пульс при раке не всегда повод для паники, но бывают опасные исключения. Когда стоит немедленно обратиться к врачу — объясняют эксперты.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут сегодня в 16:10

Лестница, по которой поднимаются только сильные: как 20 минут меняют тело

20 минут, гиря и четыре упражнения — этого достаточно, чтобы прокачать силу, выносливость и мышцы ног. Раскрываем секрет лестничной тренировки.

Читать полностью » Марк Айзенберг: у людей с низкой физической активностью пульс быстрее растёт при нагрузке сегодня в 15:50

Лестница как тест на выносливость: что скрывает учащённый пульс

Почему сердце так сильно бьётся при подъёме по лестнице и всегда ли это сигнал опасности? Разбираемся, что говорит наука и когда пора к врачу.

Читать полностью » Тренер Энтони Кручелли назвал эффективные упражнения для развития силы сегодня в 15:10

Пять движений, которые делают тело невосприимчивым к травмам

Одной гантели достаточно, чтобы развить взрывную силу, улучшить повседневную выносливость и снизить риск травм. Узнай, какие упражнения помогут.

Читать полностью » Татьяна Тарасова заявила, что главная проблема спорта в РФ связана с изоляцией сегодня в 14:16

Самая серьёзная трудность для России в спорте оказалась не в финансах

Татьяна Тарасова назвала отсутствие российских спортсменов на мировой арене главной проблемой спорта и выразила уверенность, что отстранение скоро закончится.

Читать полностью » Журова рассказала, что дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах сегодня в 13:12

Карточка вместо медали: как спортсменок проверяли на пол на Олимпиадах

Светлана Журова рассказала, как дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах и шутила о том, что «женщина дважды». Новые правила снова вернули эти проверки.

Читать полностью »

Новости
Мир

Генсек НАТО Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС
Еда

Тренер: при регулярных нагрузках нужно потреблять до 2,2 г белка на килограмм веса в сутки
Дом

Сода, уксус и мыло помогут вернуть сковороде блеск — рекомендации экспертов
Питомцы

Исследование: расходы россиян на медобслуживание животных превышают траты на собственное здоровье
Культура и шоу-бизнес

Lionsgate выпустит обновлённые "Сумерки" в 4K в октябре 2025 года в США
Спорт и фитнес

Эксперт Ерастов назвал подходящие виды спорта для людей старше 60 лет
Наука и технологии

Генетики обнаружили, что миграция древних народов началась из Якутии
Авто и мото

Как выбрать моторное масло для автомобиля: рекомендации экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru