Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение на бицепс
Упражнение на бицепс
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Молочная кислота ни при чём: откуда берётся боль после тренировки

Врач Аржаков: синдром отсроченной мышечной боли возникает из-за микротравм мышц

Каждый, кто хоть раз выходил из спортзала с ощущением "тяжёлых ног" или ломоты в руках, задавался вопросом: нормально ли это? Травматолог-ортопед Александр Аржаков в интервью "Известиям" объяснил природу мышечной боли после физических нагрузок.

Нормальная реакция организма

"Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — отметил врач.

Такое состояние медики называют синдромом отсроченной мышечной боли (DOMS). Это естественный отклик организма на непривычные или слишком интенсивные нагрузки.

Миф о молочной кислоте
Раньше считалось, что болезненность связана с накоплением молочной кислоты. Но, по словам Аржакова, современные исследования указывают на другое:

"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление. При этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей за счет активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки".

Как действовать при боли
Главное правило — отдых. Врач советует избегать повторных нагрузок на те же группы мышц минимум 2-3 дня, а при сильных болях — до недели. Это позволит организму восстановиться и снизить риск травм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ипотека за здоровый образ жизни: общественная организация направила проект в Правительство РФ сегодня в 21:11

Кэшбэк за здоровье: почему отказ от сигарет и алкоголя хотят превратить в бонусы

Организация "Зов народа" предложила поощрять трезвых россиян льготной ипотекой и налоговыми вычетами. Почему идея кажется утопией?

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо: скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса сегодня в 17:50

Названа ошибка в прокачке пресса, которая свела ваши усилия в спортзале к нулю

Узнайте, почему скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса, чем классический вариант. Советы по технике и варианты для продвинутых от эксперта.

Читать полностью » Морит Саммерс объяснила, какие упражнения с гантелями подходят людям с лишним весом сегодня в 17:30

Пять упражнений, которые меняют тело быстрее любых диет

Силовые тренировки подходят каждому, если правильно подобрать упражнения и модификации. Какие движения стоит освоить в первую очередь?

Читать полностью » Кардиологи: нагрудные датчики пульса точнее встроенных сенсоров тренажёров сегодня в 17:10

Тренажёры могут обмануть: опасность скрыта в показателях пульса

Датчики пульса на тренажёрах кажутся простыми, но именно они помогают понять, насколько эффективно работает ваше сердце во время тренировок.

Читать полностью » Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов сегодня в 16:50

Ваша ежедневная прогулка не работает. В чём главная ошибка большинства

Узнайте, как обычная ходьба может помочь в снижении веса. Какие факторы влияют на эффективность и как ускорить получение результата.

Читать полностью » Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет сегодня в 16:30

После 30 тело начинает предавать: эти упражнения спасают от будущих проблем

Спорт после 30 становится не просто привычкой, а способом сохранить здоровье и энергию. Узнайте, какие упражнения помогут оставаться в форме.

Читать полностью » Физиологи назвали правила расчёта нагрузки при тренировках с гантелями и тренажёрами сегодня в 16:10

Тренировка может оказаться вдвое тяжелее, чем вы думаете

Почему одинаковые цифры на гантелях и тренажёрах дают разную нагрузку? Разбираемся, как правильно считать сопротивление в силовых тренировках.

Читать полностью » Фитнес-тренер Анна Смирнова: как тренировать бицепс и трицепс на рабочем месте сегодня в 15:50

Секретное оружие продуктивности спрятано в ящике вашего стола

Сидячая работа — не помеха для тренировок. Узнайте, как оставаться в форме, не выходя из офиса. Простые упражнения с гантелями прямо за рабочим столом.

Читать полностью »

Новости
Мир

Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине
Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС
Наука и технологии

Энергетическая эффективность нейронов стала ключевым фактором эволюции человека
Дом

Эксперты: щелчки и треск холодильника связаны с работой системы No Frost и циркуляцией хладагента
Туризм

Москва и Уагадугу могут соединить прямым авиасообщением — посол Тапсоба
Спорт и фитнес

Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером
Еда

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость
Наука и технологии

Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru