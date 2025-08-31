Молочная кислота ни при чём: откуда берётся боль после тренировки

Каждый, кто хоть раз выходил из спортзала с ощущением "тяжёлых ног" или ломоты в руках, задавался вопросом: нормально ли это? Травматолог-ортопед Александр Аржаков в интервью "Известиям" объяснил природу мышечной боли после физических нагрузок.

Нормальная реакция организма

"Она обычно возникает через 12-24 часа после тренировки, достигает пика на 2-3 сутки после занятий и проходит в течение 5-7 дней", — отметил врач.

Такое состояние медики называют синдромом отсроченной мышечной боли (DOMS). Это естественный отклик организма на непривычные или слишком интенсивные нагрузки.

Миф о молочной кислоте

Раньше считалось, что болезненность связана с накоплением молочной кислоты. Но, по словам Аржакова, современные исследования указывают на другое:

"В основе синдрома отсроченной мышечной боли лежит микротравма мышечных волокон и их последующее воспаление. При этом, по новым данным, это явление может возникать и без повреждения тканей за счет активации специфических биохимических реакций в организме во время тренировки".

Как действовать при боли

Главное правило — отдых. Врач советует избегать повторных нагрузок на те же группы мышц минимум 2-3 дня, а при сильных болях — до недели. Это позволит организму восстановиться и снизить риск травм.