Декларации уходят в прошлое: доходы чиновников теперь будут проверять по новым правилам

Совет Федерации одобрил пакет законов, меняющий порядок финансового контроля в отношении чиновников и депутатов. Теперь они будут освобождены от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах, а надзор за их средствами и имуществом станет непрерывным. Об этом сообщает РИА Новости.

Как изменится порядок декларирования

В настоящее время государственные служащие обязаны ежегодно заполнять декларации о доходах и имуществе. Однако с 2023 года эти сведения перестали публиковаться в открытом доступе. Такая практика была приостановлена после указа президента России Владимира Путина, подписанного в конце 2022 года, на период проведения специальной военной операции.

Согласно новому порядку, должностные лица, госслужащие и парламентарии будут обязаны подавать декларации не ежегодно, а только в отдельных случаях. Речь идёт о поступлении на государственную службу, переводе из одного ведомства в другое, а также о ситуациях, когда требуется объяснить крупные приобретения, превышающие совокупные доходы семьи за последние три года.

Новые требования распространяются на широкий круг лиц. Под действие закона подпадают представители высшего руководства страны, сотрудники министерств и ведомств, а также представители судебной системы.

Контроль через систему "Посейдон"

Непрерывный надзор за средствами и имуществом чиновников и их близких будет осуществляться с помощью государственной информационной системы "Посейдон". Через неё планируется получать данные от Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и других ведомств. Такой механизм, как уточняет РИА Новости, должен заменить традиционную модель ежегодного декларирования.

Пакет законопроектов был внесён в Государственную думу 10 декабря, под занавес осенней сессии. Его авторами выступила группа депутатов, в которую вошли представители всех парламентских фракций. Уже 18 декабря инициатива была принята во втором и третьем чтениях.

Одобрение документов Советом Федерации завершило парламентский этап. После вступления законов в силу контроль за доходами и имуществом чиновников будет выстроен по новой модели, основанной на постоянном межведомственном обмене данными.