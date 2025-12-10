Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек болеет гриппом
Человек болеет гриппом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:58

Декабрь приносит не праздник, а жар — грипп разгоняется по стране с пугающей скоростью

Рост заболеваемости гриппом превысил 23 тысячи случаев — Life.ru

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России продолжает ускоряться: за 49-ю неделю зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что значительно превышает показатели предыдущего периода. Об этом сообщает Life.ru. Динамика демонстрирует формирование сезонной волны, характерной для конца года.

Текущая эпидемиологическая ситуация

По данным Роспотребнадзора, совокупная заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 19,3%. Наиболее заметный подъём отмечается в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Специалисты фиксируют доминирование вируса A(H3N2), относящегося к штамму гонконгского гриппа, который продолжает активно циркулировать среди населения.

Одновременно увеличиваются показатели заболеваемости COVID-19. Зафиксирован рост на 13,7%, который довёл недельный уровень примерно до 11 тысяч случаев. Несмотря на соответствие общей картины сезонным значениям, ведомство подчёркивает, что тенденции продолжают развиваться.

Факторы распространения вирусов

Сезон гриппа и ОРВИ традиционно приходится на осенне-зимний период, когда циркуляция респираторных вирусов достигает наибольшей интенсивности. В последние годы эпидемиологи наблюдают более сложную структуру заболеваемости, связанную с одновременным распространением нескольких вирусов — гриппа, риновирусов и коронавируса SARS-CoV-2.

Штамм A(H3N2) нередко приводит к более тяжёлому течению болезни у детей и людей пожилого возраста. Его доминирование делает текущий сезон потенциально более напряжённым для системы здравоохранения, особенно при одновременном росте других респираторных инфекций.

Вакцинация и профилактика

С начала вакцинационной кампании привито более 78,3 млн человек — это 53,2% населения страны. Уровень охвата позволяет сдерживать распространение вирусов, хотя эпидемиологи отмечают продолжающийся рост инфекционной активности. Медики напоминают, что вакцинация остаётся главным средством профилактики тяжёлого течения гриппа.

Врачи также рекомендуют избегать переполненных помещений, при появлении симптомов носить маску и своевременно обращаться за медицинской помощью. Такие меры помогают снизить вероятность передачи вирусов и ограничивают распространение инфекции в коллективных пространствах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прием антибиотиков нельзя прекращать самовольно — невролог Рожков сегодня в 12:17
Симптомы уходят, болезнь остается: эта ошибка в приеме лекарств срывает лечение

Невролог Павел Рожков объяснил NewsInfo, почему опасно самостоятельно прекращать прием лекарств.

Читать полностью » Эпидемия гриппа фиксируется при превышении порога в 10% — Светлана Вахрушева сегодня в 4:22
Вирусы вступили в сезон силы: специалисты фиксируют резкий рост заражений по всей стране

С начала холодов в России растёт число респираторных инфекций: эксперты фиксируют усиление циркуляции гриппа и других вирусов на фоне низкой доли COVID-19.

Читать полностью » Кето- и белковые диеты исключают углеводы и нарушают баланс — Кабанов сегодня в 4:12
Жил на гречке и яблоках — а потом едва не лишился сил: теперь понимаю, почему диеты не работают

Почему диеты снова и снова заводят в тупик и как сбалансированное питание помогает выйти из замкнутого круга? Эксперт объясняет, как изменить рацион надолго.

Читать полностью » Волосы теряют плотность при нарушении питания тканей организма — трихологи сегодня в 2:13
Утром на расчёске снова комок волос — но стоило изменить одну привычку, и всё поменялось

Выпадение волос после сорока часто связано не с возрастом, а с нарушением внутренних процессов организма. Разбор ключевых факторов помогает понять, как мягко восстановить здоровье волос и поддержать их рост.

Читать полностью » Овсянка помогает снизить уровень холестерина — врачи сегодня в 0:05
Варила овсянку неправильно всю жизнь — теперь готовлю по-новому и сыта до обеда

Простая овсянка может стать идеальным завтраком или причиной набора веса — всё зависит от того, как её готовить и какие ингредиенты добавлять.

Читать полностью » Глиттерные лаки стали главным трендом сезона — визажист Дебора Липпман вчера в 20:10
Маникюр стал искусством: как блестящая идея изменила индустрию красоты

Дебора Липпман превратила глиттерный лак в символ стиля и свободы самовыражения. Как один оттенок изменил индустрию маникюра и вдохновил миллионы женщин.

Читать полностью » Фрукты с витамином С улучшили состояние кожи — Journal of Investigative Dermatology вчера в 18:49
Секрет сияющей кожи оказался на кухне: коллаген просыпается от еды, а не от баночек

Учёные из Университета Отаго доказали: витамин С из пищи стимулирует синтез коллагена и ускоряет обновление кожи, подтверждая связь питания и молодости

Читать полностью » Ожирение требует командного лечения — сообщил эндокринолог Калинчев вчера в 18:18
Организм включает режим выживания: почему худеть — это битва с собственным телом

Лишний вес не поддаётся лечению в одиночку: врачи говорят о необходимости командной терапии и внутренней готовности пациента к переменам.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Зарплаты рабочих специалистов в крае растут темпами выше инфляции
Туризм
Сербия остаётся популярным новогодним направлением без виз — АТОР
ЮФО
Суд отклонил иск о запрете обсуждать доходы местной чиновницы — Kub Mash
ЮФО
Урожай зерна в Краснодарском крае снизился на 20% из-за засухи
Еда
Блины с лососем стали праздничным трендом зимнего меню — Cuisineaz
Дом
Свежие следы пота удаляются легче при своевременной обработке — эксперты по быту
ЮФО
В горах края ожидается дождь, мокрый снег и снег с гололёдом — синоптик Вильфанд
Красота и здоровье
Гипертония может привести к потере зрения у пациентов — офтальмологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet