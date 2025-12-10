Декабрь приносит не праздник, а жар — грипп разгоняется по стране с пугающей скоростью

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России продолжает ускоряться: за 49-ю неделю зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что значительно превышает показатели предыдущего периода. Об этом сообщает Life.ru. Динамика демонстрирует формирование сезонной волны, характерной для конца года.

Текущая эпидемиологическая ситуация

По данным Роспотребнадзора, совокупная заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 19,3%. Наиболее заметный подъём отмечается в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Специалисты фиксируют доминирование вируса A(H3N2), относящегося к штамму гонконгского гриппа, который продолжает активно циркулировать среди населения.

Одновременно увеличиваются показатели заболеваемости COVID-19. Зафиксирован рост на 13,7%, который довёл недельный уровень примерно до 11 тысяч случаев. Несмотря на соответствие общей картины сезонным значениям, ведомство подчёркивает, что тенденции продолжают развиваться.

Факторы распространения вирусов

Сезон гриппа и ОРВИ традиционно приходится на осенне-зимний период, когда циркуляция респираторных вирусов достигает наибольшей интенсивности. В последние годы эпидемиологи наблюдают более сложную структуру заболеваемости, связанную с одновременным распространением нескольких вирусов — гриппа, риновирусов и коронавируса SARS-CoV-2.

Штамм A(H3N2) нередко приводит к более тяжёлому течению болезни у детей и людей пожилого возраста. Его доминирование делает текущий сезон потенциально более напряжённым для системы здравоохранения, особенно при одновременном росте других респираторных инфекций.

Вакцинация и профилактика

С начала вакцинационной кампании привито более 78,3 млн человек — это 53,2% населения страны. Уровень охвата позволяет сдерживать распространение вирусов, хотя эпидемиологи отмечают продолжающийся рост инфекционной активности. Медики напоминают, что вакцинация остаётся главным средством профилактики тяжёлого течения гриппа.

Врачи также рекомендуют избегать переполненных помещений, при появлении симптомов носить маску и своевременно обращаться за медицинской помощью. Такие меры помогают снизить вероятность передачи вирусов и ограничивают распространение инфекции в коллективных пространствах.