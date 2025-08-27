Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Район Дейра, Дубаи
Район Дейра, Дубаи
© commons.wikimedia.org by Iwona Rege is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:13

Миллионы вложили в прошлое: как реконструкция Дейры приносит прибыль сегодня

В Дубае открыли исторические туристические тропы на рынках Дейры

Муниципалитет Дубая завершил масштабный проект по развитию культурного наследия в старинном районе Дейра. На его реализацию было направлено около 250 миллионов рублей (9,5 млн дирхамов). В результате открылись три туристические тропы общей протяжённостью 1,78 километра, которые связывают между собой рынки и исторические достопримечательности.

Главная цель инициативы — улучшить впечатления от посещения для жителей и гостей города, сохранив при этом самобытный облик торговых кварталов. Благодаря проекту поддерживаются более 500 магазинов на Гранд-рынке Дейры, что напрямую способствует развитию местной экономики.

Новые маршруты

Маршруты получили названия: Тропа Золотого рынка (995 метров), Ось школьного наследия Аль-Ахмадия (430 метров) и Ось Рынка специй (359 метров). Они охватывают территорию в 25,8 тыс. кв. м и соединяют сразу семь традиционных торговых площадок: рынок специй, рынок трав, рынок посуды, парфюмерный рынок, рынок ковров, текстильный и бытовой рынки. Тропы ведут также к району Золотого рынка и к исторической школе Аль-Ахмадия.

Для удобства посетителей были восстановлены общественные пространства, установлены новые тентовые конструкции площадью 210 кв. м и навес площадью 200 кв. м рядом с мечетью Бин Наим. Также модернизировано освещение фасадов, размещены 38 навигационных знаков и 154 напольные указатели, а на площади 770 кв. м обновлено покрытие тротуаров.

Сохранение подлинности

При реконструкции использовались традиционные материалы, в том числе известковая штукатурка сарудж, характерная для архитектуры региона. Деревянные перекрытия были восстановлены, а открытые зоны модернизированы для повышения комфорта и эстетики. На трёх общественных площадях появились новые сиденья и дополнительные удобства, что создаёт атмосферу для отдыха и прогулок.

Влияние на экономику и туризм

По словам генерального директора Агентства общественных объектов Дубая Бадера Анвахи, Дейра и её рынки представляют собой важную часть культурного и исторического облика города. Он отметил, что проект сочетает уважение к наследию с современными решениями, укрепляя международный имидж Дубая как культурного и туристического центра.

Анвахи подчеркнул, что при реализации учитывались мельчайшие детали, чтобы каждая из них отражала историю района. По его словам, новые маршруты позволяют жителям и гостям глубже познакомиться с прошлым эмирата через атмосферу шумных рынков, а также поддерживают экономический рост и создают дополнительные возможности для предпринимателей.

Культурный акцент

В муниципалитете Дубая подчеркнули, что проект объединяет торговлю и культурное наследие, делая Дейру ещё более привлекательным туристическим направлением и укрепляя её роль в мировом культурном пространстве.

