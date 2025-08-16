Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Травяной сбор с чабрецом и лавандой
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:49

Летние напитки, которые сушат вас изнутри: чем они опасны в жару

Чай, кофе и алкоголь опасны в жару

Летом многие не отказываются от привычных чашек чая или кофе, а кто-то любит освежиться бокалом вина или пива. Однако в жаркую погоду такие привычки могут обернуться серьезными проблемами для здоровья, предупреждает врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Почему привычные напитки становятся риском

По словам специалиста, в условиях высокой температуры чаи, кофе и алкоголь ускоряют обезвоживание организма.

"Если человек пьет чай, кофе, алкоголь, то в условиях жаркого климата это может привести к неприятным последствиям. Пострадать от обезвоживания может даже молодой человек, не говоря уже о пожилых людях", — отметил Кондрахин.

Обезвоживание делает кровь более вязкой, а это повышает риск образования тромбов. В тяжелых случаях это может привести к инфаркту миокарда.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Кардиолог подчеркивает: при первых тревожных признаках нужно сразу обращаться за медицинской помощью.
Опасными симптомами являются:

  • сильная слабость;
  • головокружение;
  • боли в груди, особенно во время отдыха на пляже.

Как снизить риски

В жару врачи советуют отдавать предпочтение воде и напиткам, которые помогают удерживать влагу в организме. Особенно важно следить за водным балансом пожилым людям и тем, кто уже имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Читайте также

Врач Евгений Космынин назвал факторы риска тромбоза в молодом возрасте сегодня в 0:46

Тромбоз подкрадывается раньше, чем вы думаете: эти привычки ускоряют процесс

Тромбоз может возникнуть не только после 40 лет. Врачи объяснили, какие факторы ускоряют старение сосудов и как изменить привычки, чтобы снизить риск.

Читать полностью » Психолог рассказал, как подросткам избежать тревоги из-за контента в соцсетях вчера в 23:26

Лайки есть — самооценки нет: как соцсети крадут уверенность у подростков

Соцсети размывают границы реальности и провоцируют тревожность. Психолог объяснил, как сравнение с чужими лентами формирует комплексы у подростков — и что с этим делать.

Читать полностью » Дерматологи США опровергли миф о влиянии солёной воды на загар вчера в 23:04

Секреты безопасного загара: как не попасть в ловушку современных лайфхаков

Летo 2025 приносит новые опасные тренды: молодежь экспериментирует с загаром, используя соленую воду. Узнайте, что врачи предупреждают о влиянии солнца на здоровье!

Читать полностью » Сладкое и полезное в одном: миндаль как закуска без чувства вины вчера в 22:57

Миндаль для сердца, кожи и энергии: универсальная привычка на каждый день

Чем может быть полезен миндаль? Узнайте, как простая горсть орехов улучшила привычки питания и контроль аппетита за всего неделю.

Читать полностью » Врач назвала симптомы, при которых боль в груди требует немедленного вызова скорой вчера в 22:16

Невралгия, желудок, стресс: 3 причины боли, которые маскируются под инфаркт

Боль в груди — не всегда сердце. Как понять, что это действительно тревожный сигнал, и какие симптомы нельзя игнорировать? Кардиолог отвечает подробно.

Читать полностью » Диетологи назвали пять перекусов, помогающих дольше сохранять сытость вчера в 21:50

Белок не работает в одиночку: что помогает ему держать вас сытым

Специалисты по питанию представили 5 идеальных перекусов, которые включают белки, углеводы и полезные жиры для контроля аппетита и предотвращения переедания.

Читать полностью » Медики объяснили, как избыток бананов может вызвать гиперкалиемию и проблемы с сердцем вчера в 20:45

Бананы — не так безопасны, как кажется: узнайте, что скрывается за простым фруктом

Бананы часто рассматриваются как полезный фрукт, но их чрезмерное употребление может привести к серьезным последствиям. Узнайте 7 скрытых рисков для здоровья!

Читать полностью » Врачи назвали злаки, поддерживающие здоровье сердца и снижающие давление вчера в 19:42

Секреты утреннего рациона: какие пять злаков поддержат ваше давление на уровне нормы

Узнайте, какие злаки помогут снизить артериальное давление. Овсянка и цельное зерно — ваша утренняя защита сердца! Читайте советы специалистов.

Читать полностью »

