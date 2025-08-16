Летние напитки, которые сушат вас изнутри: чем они опасны в жару

Летом многие не отказываются от привычных чашек чая или кофе, а кто-то любит освежиться бокалом вина или пива. Однако в жаркую погоду такие привычки могут обернуться серьезными проблемами для здоровья, предупреждает врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Почему привычные напитки становятся риском

По словам специалиста, в условиях высокой температуры чаи, кофе и алкоголь ускоряют обезвоживание организма.

"Если человек пьет чай, кофе, алкоголь, то в условиях жаркого климата это может привести к неприятным последствиям. Пострадать от обезвоживания может даже молодой человек, не говоря уже о пожилых людях", — отметил Кондрахин.

Обезвоживание делает кровь более вязкой, а это повышает риск образования тромбов. В тяжелых случаях это может привести к инфаркту миокарда.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Кардиолог подчеркивает: при первых тревожных признаках нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

Опасными симптомами являются:

сильная слабость;

головокружение;

боли в груди, особенно во время отдыха на пляже.

Как снизить риски

В жару врачи советуют отдавать предпочтение воде и напиткам, которые помогают удерживать влагу в организме. Особенно важно следить за водным балансом пожилым людям и тем, кто уже имеет сердечно-сосудистые заболевания.