Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:16

Пить или не пить: как мозг с возрастом перестаёт подавать сигнал о жажде

Врач Пискунова: у пожилых людей снижается чувство жажды, что повышает риск обезвоживания

Лето, отопительный сезон или просто забывчивость — всё это может привести к тому, что человек недополучает воду. Особенно это опасно для людей старшего возраста. У них чувство жажды притупляется, поэтому обезвоживание развивается постепенно и часто остаётся незамеченным.

О том, как проявляется дефицит жидкости и чем он опасен, рассказала и. о. заведующей филиалом "Петрово-Дальнее" Красногорской больницы Минздрава Московской области, врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.

"При обезвоживании — сухая кожа, потерявшая эластичность, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, снижение концентрации внимания, темная и концентрированная моча", — рассказала врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.

Почему пожилые люди меньше чувствуют жажду

С возрастом организм претерпевает естественные изменения, которые затрагивают все системы — включая регуляцию водного баланса. Рецепторы в гипоталамусе, отвечающие за сигнал "пить", становятся менее чувствительными. Даже при потере жидкости мозг не всегда подаёт сигнал о жажде.

Кроме того, многие пожилые люди принимают мочегонные препараты или лекарства, влияющие на водно-солевой баланс. Добавим сюда привычку ограничивать питьё из-за опасения отёков — и риск обезвоживания становится особенно высоким.

В жаркую погоду, при заболеваниях ЖКТ или после физической нагрузки потеря жидкости ускоряется, а её восполнение замедляется.

Как отличить жажду от обезвоживания

Жажда — это лишь лёгкий сигнал организма о том, что пора попить. А вот обезвоживание — это уже нарушение обменных процессов, которое затрагивает сердце, мозг и почки.

Сравнение симптомов

Состояние Основные признаки Возможные последствия
Жажда Сухость во рту, желание попить Лёгкое обезвоживание, быстро проходит после питья
Обезвоживание Сухая кожа, головная боль, учащённый пульс, тёмная моча Судороги, падение давления, спутанность сознания

А что если человек уже чувствует слабость?

Если появились головокружение, сухость кожи, чувство жжения в глазах и ускоренное сердцебиение, нужно немедленно восполнить жидкость — небольшими порциями, но часто. В тяжёлых случаях может понадобиться медицинская помощь и регидратационные растворы.

"Недостаток жидкости в организме может также привести к судорогам, спутанности сознания и падению артериального давления", — подчеркнула Пискунова.

Нельзя резко выпивать много воды за раз — это создаёт нагрузку на сердце и почки. Лучше пить по 100-150 мл каждые 20 минут.

Сон и психология

Интересный факт: обезвоживание напрямую влияет на качество сна и настроение. Недостаток воды делает кровь гуще, мозг получает меньше кислорода, а человек становится раздражительным и тревожным.

Лёгкий стакан воды перед сном улучшает микроциркуляцию, помогает снизить пульс и успокоить нервную систему. Главное — не переусердствовать, чтобы не вызывать частые пробуждения ночью.

