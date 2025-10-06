Пить или не пить: как мозг с возрастом перестаёт подавать сигнал о жажде

Лето, отопительный сезон или просто забывчивость — всё это может привести к тому, что человек недополучает воду. Особенно это опасно для людей старшего возраста. У них чувство жажды притупляется, поэтому обезвоживание развивается постепенно и часто остаётся незамеченным.

О том, как проявляется дефицит жидкости и чем он опасен, рассказала и. о. заведующей филиалом "Петрово-Дальнее" Красногорской больницы Минздрава Московской области, врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.

"При обезвоживании — сухая кожа, потерявшая эластичность, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, снижение концентрации внимания, темная и концентрированная моча", — рассказала врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.

Почему пожилые люди меньше чувствуют жажду

С возрастом организм претерпевает естественные изменения, которые затрагивают все системы — включая регуляцию водного баланса. Рецепторы в гипоталамусе, отвечающие за сигнал "пить", становятся менее чувствительными. Даже при потере жидкости мозг не всегда подаёт сигнал о жажде.

Кроме того, многие пожилые люди принимают мочегонные препараты или лекарства, влияющие на водно-солевой баланс. Добавим сюда привычку ограничивать питьё из-за опасения отёков — и риск обезвоживания становится особенно высоким.

В жаркую погоду, при заболеваниях ЖКТ или после физической нагрузки потеря жидкости ускоряется, а её восполнение замедляется.

Как отличить жажду от обезвоживания

Жажда — это лишь лёгкий сигнал организма о том, что пора попить. А вот обезвоживание — это уже нарушение обменных процессов, которое затрагивает сердце, мозг и почки.

Сравнение симптомов