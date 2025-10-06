Пить или не пить: как мозг с возрастом перестаёт подавать сигнал о жажде
Лето, отопительный сезон или просто забывчивость — всё это может привести к тому, что человек недополучает воду. Особенно это опасно для людей старшего возраста. У них чувство жажды притупляется, поэтому обезвоживание развивается постепенно и часто остаётся незамеченным.
О том, как проявляется дефицит жидкости и чем он опасен, рассказала и. о. заведующей филиалом "Петрово-Дальнее" Красногорской больницы Минздрава Московской области, врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.
"При обезвоживании — сухая кожа, потерявшая эластичность, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, снижение концентрации внимания, темная и концентрированная моча", — рассказала врач лучевой диагностики Юлия Пискунова.
Почему пожилые люди меньше чувствуют жажду
С возрастом организм претерпевает естественные изменения, которые затрагивают все системы — включая регуляцию водного баланса. Рецепторы в гипоталамусе, отвечающие за сигнал "пить", становятся менее чувствительными. Даже при потере жидкости мозг не всегда подаёт сигнал о жажде.
Кроме того, многие пожилые люди принимают мочегонные препараты или лекарства, влияющие на водно-солевой баланс. Добавим сюда привычку ограничивать питьё из-за опасения отёков — и риск обезвоживания становится особенно высоким.
В жаркую погоду, при заболеваниях ЖКТ или после физической нагрузки потеря жидкости ускоряется, а её восполнение замедляется.
Как отличить жажду от обезвоживания
Жажда — это лишь лёгкий сигнал организма о том, что пора попить. А вот обезвоживание — это уже нарушение обменных процессов, которое затрагивает сердце, мозг и почки.
Сравнение симптомов
|Состояние
|Основные признаки
|Возможные последствия
|Жажда
|Сухость во рту, желание попить
|Лёгкое обезвоживание, быстро проходит после питья
|Обезвоживание
|Сухая кожа, головная боль, учащённый пульс, тёмная моча
|Судороги, падение давления, спутанность сознания
А что если человек уже чувствует слабость?
Если появились головокружение, сухость кожи, чувство жжения в глазах и ускоренное сердцебиение, нужно немедленно восполнить жидкость — небольшими порциями, но часто. В тяжёлых случаях может понадобиться медицинская помощь и регидратационные растворы.
"Недостаток жидкости в организме может также привести к судорогам, спутанности сознания и падению артериального давления", — подчеркнула Пискунова.
Нельзя резко выпивать много воды за раз — это создаёт нагрузку на сердце и почки. Лучше пить по 100-150 мл каждые 20 минут.
Сон и психология
Интересный факт: обезвоживание напрямую влияет на качество сна и настроение. Недостаток воды делает кровь гуще, мозг получает меньше кислорода, а человек становится раздражительным и тревожным.
Лёгкий стакан воды перед сном улучшает микроциркуляцию, помогает снизить пульс и успокоить нервную систему. Главное — не переусердствовать, чтобы не вызывать частые пробуждения ночью.
