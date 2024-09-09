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Российское посольство в Лондоне заявило о деградации местных СМИ
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Посольство в Лондоне осудило британские СМИ за обвинения в "милитаризации" школьной программы

Российское посольство в Лондоне заявило о деградации местных СМИ

Российская дипмиссия в Лондоне резко отреагировала на публикации в британских СМИ, обвиняющие школу при российском посольстве в "милитаризации" образовательного процесса.

В комментарии, переданном РИА Новости, представители посольства отметили, что подобные материалы свидетельствуют о продолжающемся упадке журналистских стандартов в Великобритании.

По мнению представителей посольства, британские СМИ, некогда считавшиеся респектабельными, теперь не гнушаются использовать низкопробные нападки на российских школьников, их родителей и педагогов. Эти действия рассматриваются как попытка поддержать ослабевающую антироссийскую кампанию, интерес к которой среди местной общественности значительно снизился.

В дипмиссии также подчеркнули, что подобная ситуация резко контрастирует с Россией, где англоязычные учебные заведения свободно функционируют в благоприятных условиях.

Ранее такие издания, как The Times и Daily Mail, опубликовали материалы, в которых утверждалось, что в школе при российском посольстве в Лондоне якобы происходит "милитаризация" учебного процесса, распространяется антизападная пропаганда, а учащихся учат собирать автомат Калашникова и бросать гранаты.

Фото: commons. wikimedia. org/Ilovetheeu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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