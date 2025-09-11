Не используйте фен для разморозки холодильника: как это может привести к повреждениям и рискам для здоровья

Когда холодильник начинает покрываться льдом, важно правильно и безопасно разморозить его, чтобы не повредить устройство и избежать риска для здоровья. Одним из методов, который используют некоторые хозяйки, является размораживание фена для волос. Однако, насколько безопасен такой способ?

Опасности использования фена для разморозки

По словам экспертов, использование фена для размораживания холодильника может привести к повреждению техники. Фен выдувает воздух с высокой температурой, и, направляя его на лед, можно повредить детали устройства. Например, компоненты холодильника, такие как резинки и пластиковые части, могут деформироваться под воздействием горячего воздуха.

Безопасность для человека

Кроме того, использование фена может быть опасно для самой хозяйки. Физик и блогер Дмитрий Побединский предупреждает, что если фен используется слишком близко к холодильнику или попадает в него в процессе размораживания, есть риск короткого замыкания. Вода, которая может попасть на фен из-за конденсации, может привести к электрическому удару, если человек случайно коснется холодильника.

Рекомендации специалистов

Для безопасной и эффективной разморозки холодильника лучше использовать традиционный метод — оставить его оттаивать естественным образом, например, на ночь. Если же нужно ускорить процесс, специалисты рекомендуют поливать лед теплой водой из-под крана. Важно избегать механического воздействия на наледь, такого как использование ножа, поскольку это может повредить внутренние части холодильника.

Заключение

Вместо того чтобы использовать фен, лучше придерживаться традиционных методов размораживания. Это поможет избежать повреждения техники и снизить риск для здоровья.