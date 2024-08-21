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Штрафы за дефлекторы: что нужно знать автовладельцам
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Водители массово снимают дефлекторы: что заставило их отказаться от защиты от дождя и пыли

Штрафы за дефлекторы: что нужно знать автовладельцам

Совсем недавно многие водители устанавливали дефлекторы на свои автомобили, чтобы защитить салон от пыли, грязи и дождя при открытых окнах. Однако представитель ГАИ в интервью с журналистами объяснил, почему сейчас автовладельцы все чаще избавляются от этих устройств и какие риски связаны с наличием дефлекторов на окнах при остановке сотрудниками полиции.

Несмотря на их практическую пользу, установка дефлекторов требует специальных работ. Некоторые водители крепят их поверх стекла, другие устанавливают под уплотнители. В первом случае существует риск открепления дефлектора в пути, во втором - могут возникнуть проблемы с открыванием и закрыванием окон.

Автопроизводители изначально не проектировали машины с учетом установки таких деталей, что может нарушить аэродинамику автомобиля. Это считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства, что может привести к штрафам.

За первое нарушение можно получить штраф в размере 500 рублей, а за повторное - штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, наличие дефлекторов может вызвать сложности при прохождении техосмотра. Избегая лишних затрат и проблем, многие водители предпочитают снимать эти элементы, особенно учитывая, что они значительно увеличивают уровень шума в салоне во время движения.

Фото:commons.wikimedia.org/ ТTTNIS (public domain)

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