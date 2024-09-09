Великобритания столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака

Жителей Великобритании предупредили о критической нехватке химических препаратов, необходимых для диагностики различных видов рака, таких как рак простаты и костей. По данным Independent, из-за дефицита химикатов тысячи радиологических исследований не проводятся, что ставит жизни пациентов под серьёзную угрозу.

Причины нехватки включают замедление импорта химических веществ из стран Евросоюза, недостаток финансирования и закрытие ключевых лабораторий в стране.

В результате в ряде британских больниц пациенты вынуждены ожидать диагностических процедур до 50 дней, а в некоторых случаях — более 100 дней, что существенно увеличивает риск для их здоровья.

Проблема особенно остро коснулась таких городов, как Лондон, Бат и Оксфорд. Ситуация усугубляется острой нехваткой медицинского персонала, отчасти вызванной перегрузками, ростом расходов и отсутствием возможностей для профессионального роста. Забастовки медработников только осложняют положение.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), в августе 2023 года количество людей, ожидающих медицинской помощи, достигло рекордных 7,75 миллиона человек. Это самый высокий показатель с момента начала наблюдений в 2007 году.

Недавние международные исследования также показали, что Великобритания занимает одно из последних мест по времени ожидания медицинских услуг в мире.

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