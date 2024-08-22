Российский бизнес сталкивается с дефицитом полиметиленфенилизоцианатов: угроза для производства холодильников и запчастей

Бизнес сообщил о нехватке полиметиленфенилизоцианатов, что создает проблему с сырьем для холодильников и запчастей. Представители сектора автомобилестроения, строительства и производства бытовой техники обратились к министру промышленности Антону Алиханову с просьбой обратить внимание на проблему дефицита.

Письмо, подписанное более 20 компаниями, включая "Технониколь" и "Беко", подтверждает, что речь идет о полиметиленфенилизоцианатах (МДИ), которые используют при производстве монтажных пен, герметиков и других товаров. После введения новых санкций ЕС в конце июня внутренний рынок столкнулся с растущим дефицитом. Ведущие поставщики из Европы, США и Японии прекратили поставки, а китайские компании не способны полностью удовлетворить спрос из-за трудностей с банковскими транзакциями.

Авторы обращения подчеркивают, что крупнейший поставщик из Китая приостановил заказ на поставки, что может привести к остановке производств в России. Ранее производство МДИ нарастало, однако сейчас соответственно затруднениям необходимо активизировать локальную разработку этой продукции, о которой говорилось уже несколько лет.

Участники рынка уже ощущают первые последствия введенных санкций, сообщает Алексей Горохов, исполнительный директор ассоциации НАППАН, которая объединяет производителей строительных панелей. По его словам, цены на остатки изоцианатов в России и их неофициальную доставку увеличились более чем в полтора раза, а рост цен продолжается каждую неделю. Доступность неформальных схем поставок весьма ограничена, что привело к панике на рынке — все стремятся найти пути для поставок, что также способствует росту цен. Горохов отметил, что имеющихся запасов хватит всего на два месяца, а "недостаток этого компонента будет значительным, так как в большинстве случаев его невозможно заменить, кроме как готовой продукцией".

Представитель РАТЭК Антон Гуськов добавил, что многие производители холодильников сталкиваются с трудностями, так как для изготовления теплоизоляции необходим этот материал. Решение заключается в наладке производства в России, однако для этого нужны инвестиции. Эксперты подчеркивают, что без поддержки государства реализация таких проектов будет затруднительной, а спрос на инновационные технологии требует особых мер.

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