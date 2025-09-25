Дефицит АИ-98 затянулся: где во Владивостоке ещё можно заправиться и сколько это стоит

Дефицит высокооктанового бензина во Владивостоке сохраняется уже больше месяца. Автовладельцы, которые используют АИ-98 и АИ-101, продолжают сталкиваться с проблемами: на заправках сети ННК этих марок топлива нет, хотя на табло цены всё ещё указаны.

"У меня турбовый Subaru Forester, заправляюсь не ниже АИ-98. Сколько ни заезжал на ННК, ни разу еще не было 98-го. Причем на табло он якобы есть, цена указана. А как подъезжаешь к колонке, на шланге табличка "Слив бензовоза". Ну какой слив? Зачем издеваться над людьми? Напишите на въезде, что нет бензина", — пожаловался один из автомобилистов.

Проверка сразу нескольких автозаправок показала отсутствие АИ-98 и АИ-101. По сути, в городе практически нет топлива с октановым числом выше 95.

Где ещё можно найти бензин

По данным NewsVl, на большинстве АЗС дефицит подтверждается. Даже на Моргородке, где ещё недавно удавалось заправиться, высокооктановое топливо исчезло. Работники АЗС говорят, что поставки зависят от централизованных графиков, и у них нет возможности повлиять на ситуацию. В ННК-Приморнефтепродукт пока никак не комментируют происходящее.

Тем не менее полностью без вариантов Владивосток не остался. На отдельных независимых станциях бензин всё же продаётся:

Сравнение цен и наличия топлива

Сеть АЗС Марка топлива Цена (руб./л) Наличие ННК АИ-98, АИ-101 77,57-96,94 Отсутствует Бывшие АЗС "Роснефти" АИ-98 78,02 Нет Benzo (Седанка) АИ-98 85,97 Есть "Октан" (Котельникова) АИ-100 ≈100 Есть

Советы шаг за шагом для автовладельцев

Перед поездкой проверяйте онлайн-карты и чаты автомобилистов: там часто обновляют информацию о наличии топлива. Если ваш автомобиль рассчитан на АИ-98, временно можно использовать АИ-95 с корректирующими присадками. Но делать это стоит осторожно. Следите за ценами: на независимых АЗС бензин дороже, поэтому закладывайте дополнительные расходы. По возможности планируйте заправку заранее, не дожидаясь, пока бак опустеет до минимума.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : продолжать ездить на остатках старого бензина, откладывая заправку.

Последствие : риск полной остановки двигателя в дороге.

Альтернатива : заправляться даже 10-15 литрами на доступных станциях.

Ошибка : использовать неподходящий низкооктановый бензин без присадок.

Последствие : детонация, повреждение турбонаддува.

Альтернатива : выбирать АИ-95 только вместе с проверенными октан-корректорами.

Ошибка: хранить бензин в пластиковых канистрах на длительный срок.

Последствие: потеря свойств топлива, риск пожара.

Альтернатива: использовать сертифицированные металлические ёмкости.

А что если…

А что если дефицит затянется? Владельцам машин с турбомоторами придётся либо переходить на аналоги с присадками, либо искать АЗС в соседних регионах.

А что если заправлять АИ-95 вместо АИ-98 постоянно? Двигатель будет работать менее эффективно, возрастёт износ. Для некоторых моделей это критично.

А что если цены продолжат расти? Возможно, стоит рассмотреть газобаллонное оборудование или гибридные решения.

Плюсы и минусы альтернатив

Решение Плюсы Минусы Использовать АИ-95 + присадки Временно решает проблему Не подходит для всех авто, риск поломки Покупать на независимых АЗС Есть наличие Высокая цена Установка ГБО Экономия в долгосрочной перспективе Высокая стоимость монтажа, ограничения

FAQ

Можно ли постоянно ездить на АИ-95, если нужен АИ-98?

Нет, это временное решение. Длительное использование снижает ресурс двигателя.

Почему бензин есть на независимых АЗС, но нет на крупных сетях?

Независимые операторы закупают топливо по другим каналам, поэтому у них сохраняется небольшой объём.

Сколько стоит АИ-100 во Владивостоке?

На станции "Октан" его цена приближается к 100 рублям за литр.

Мифы и правда

Миф : табличка "Слив бензовоза" означает, что топливо скоро появится.

Правда : чаще это лишь формальное обозначение, бензина на самом деле нет.

Миф : можно без риска смешивать разные марки бензина.

Правда : смешивание допустимо только в экстренных случаях, и оно снижает характеристики топлива.

Миф: повышение цены гарантирует качество.

Правда: стоимость зависит от логистики и спроса, а не всегда от чистоты топлива.

Исторический контекст

Дефицит топлива на Дальнем Востоке случается регулярно. В начале 2000-х аналогичные перебои объясняли трудностями с поставками из Хабаровского НПЗ. В 2018 году проблема повторилась из-за экспортных приоритетов нефтяных компаний. Сегодня ситуация напоминает прошлые кризисы: зависимость региона от ограниченного числа поставщиков делает рынок уязвимым.

