Рыба исчезает из повседневного меню россиян: почему полезный продукт становится все недоступнее

Высокая стоимость морепродуктов заставляет россиян пересматривать рацион в пользу мясной гастрономии, рассказала молекулярный биолог, нутрициолог Юлия Дробышева. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что снижение потребления рыбы связано не с потерей интереса к здоровому питанию, а с экономическими факторами и логистическими сложностями.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что в стране зафиксирован дефицит потребления рыбы. По его словам, при нормативе в 28 килограммов на человека фактический показатель едва достигает 23,5 килограммов в год. Статистические данные подтверждают тренд: среднедушевой объем потребления упал до 22 килограммов, в то время как затраты домохозяйств на эту категорию товаров выросли почти на пятнадцать процентов.

Нутрициолог отметила, что покупатели вынуждены отказываться от морепродуктов из-за их цены. Мясо остается для большинства более понятным, простым в обработке и предсказуемым по итоговому выходу продуктом. При этом для сохранения полезных микроэлементов в рационе специалисты порой рекомендуют использовать витамин D из печени трески.

"Россияне едят рыбу меньше не потому, что не понимают ее пользу, а потому, что она все чаще перестает быть доступным и повседневным продуктом. По данным мониторинга рынка, рыба сейчас сравнима по ценам с мясом, курицей или свининой и даже дороже в разы. Поэтому покупатель часто выбирает мясо", — рассказала Дробышева.

Основными причинами подорожания биолог называет экспортную ориентированность отрасли, когда значительная часть улова уходит в страны Азии из-за выгодных закупочных цен, а также сокращение вылова дикого лосося на Дальнем Востоке. Зависимость от дорогой импортной аквакультуры также удерживает ценники на высоком уровне. В условиях экономии многие ищут способы замены дорогостоящих деликатесов более бюджетными вариантами.

Серьезное влияние оказывает и логистическое плечо. Длительная транспортировка из районов промысла, необходимость поддержания холодильной цепи на всех этапах и торговые наценки сетей формируют итоговую стоимость. Так, цена на привычную скумбрию за год подскочила больше чем наполовину из-за усложнения условий промысла. Чтобы избежать разочарования при покупке заморозки, важно учитывать, что неправильное хранение рыбы разрушает структуру волокон.

"Пока рыба остается для многих семей не самым доступным вариантом повседневного меню. И сам по себе призыв есть больше рыбы вряд ли изменит рацион средней семьи. Сначала рыба должна стать конкурентной по цене с курицей, свининой и другими привычными источниками белка", — подытожила специалист.

Вопрос доступности качественной еды остается острым во всем мире. Исследователи из РАН подчеркивают, что проблема продовольственной безопасности касается миллионов людей. Тем временем потребителям приходится тщательнее изучать полки супермаркетов, выбирая, например, качественные рыбные консервы с минимальным количеством добавок.

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