Дефицит детского УЗИ в Уссурийске: почему поездка в краевой центр обходится дороже частной клиники

В Уссурийске возникла проблема с доступностью специалистов по ультразвуковой диагностике для детей в медицинских учреждениях города. Из-за этого Минздрав Приморского края вынужден направлять пациентов на исследование в Владивосток. В результате, вместо того чтобы получить УЗИ по полису ОМС (обязательное медицинское страхование), родителям приходится тратить на поездку больше, чем если бы они воспользовались услугами частной клиники.

Проблемы с доступностью услуг

Как сообщает ИА DEITA.RU, жители города жалуются на отсутствие детского специалиста по УЗИ-диагностике. В социальных сетях родители отмечают, что стоимость УЗИ в частных клиниках колеблется от 1,5 до 2 тыс. рублей, в то время как поездка во Владивосток, где можно пройти обследование по ОМС, обойдется в 5-7 тыс. рублей.

При этом расходы на поездку включают не только стоимость билетов или бензина, но и дополнительные траты на питание, а также потерю дохода, поскольку одному из родителей приходится брать неоплачиваемый выходной для поездки в краевой центр.

Ирония ситуации

Согласно заявлению Минздрава, услуга предоставляется в рамках ОМС, однако на практике получается, что бесплатная медицинская помощь обходится значительно дороже, чем платные услуги в частных клиниках. В результате, несмотря на направленность в госпиталь Владивостока, многие семьи предпочитают оплачивать УЗИ в частных медицинских учреждениях.

Задержка в решении проблемы

Ситуация с дефицитом специалиста по детскому УЗИ существует уже более полутора лет. Вакансия, как утверждают местные власти, открыта, но по-прежнему не закрыта. Родители в Уссурийске обеспокоены тем, что проблема продолжает оставаться актуальной, что свидетельствует о возможном кризисе в системе здравоохранения города.

Кроме того, в последнее время стали распространяться сообщения о других проблемах здравоохранения города, включая дефицит жизненно важного лекарства для онкобольных. Житель города столкнулся с тем, что лекарство, выданное по льготному рецепту, исчезло из аптек, а его стоимость на рынке оказалась недоступной для пациента.