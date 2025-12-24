Откладывают не дела, а саму жизнь: почему привычный дискомфорт пугает меньше перемен

Синдром отложенной жизни — это распространённое психологическое состояние, при котором человек постоянно откладывает важные решения, изменения и даже само ощущение полноценной жизни на неопределённое "потом". О причинах такого поведения и его последствиях рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Александр Пузырев в комментарии MosTimes.

Что такое синдром отложенной жизни

По словам специалиста, суть синдрома заключается в ожидании некого условного момента, когда "всё сложится" и жизнь, наконец, начнётся по-настоящему. Человек убеждает себя, что активные действия стоит начать позже — с понедельника, после праздников, с нового года или при наступлении более благоприятных обстоятельств.

"Синдром отложенной жизни очень хорошо формулируется строчками Сергея Островова: "Вот проснусь я, и утром всё будет иначе”. Или — начну жизнь с понедельника. Всё изменится после Нового года. Ученым словом это называется прокрастинация, то есть откладывание важных дел на потом", — пояснил Пузырев.

Почему дело не в лени

Психолог подчёркивает, что подобное поведение нельзя сводить к банальной лени или безответственности. В его основе лежат глубинные механизмы психологической защиты, прежде всего страх перемен. Любые изменения нарушают привычное равновесие, а психика стремится его сохранить, даже если текущее положение человека нельзя назвать благополучным.

"Здесь работает глубокий механизм психологической защиты — страх перемен. Организм стремится сохранить равновесие, и любые изменения переживаются как болезненные", — отметил эксперт.

Именно поэтому человек выбирает привычный, пусть и не самый счастливый сценарий, вместо неизвестности, которая кажется потенциально опасной.

Почему так живёт большинство

По словам Пузырева, синдром отложенной жизни характерен для значительной части людей и не является чем-то исключительным. Более того, он отчасти объясняется естественным стремлением избегать хронического стресса.

"Таких людей большинство — около 80%. Китайцы говорили: не приведи бог жить в эпоху великих перемен. Постоянные изменения вводят человека в стресс и сокращают качество жизни", — отметил психолог.

С этой точки зрения отказ от резких шагов выглядит логичным и даже защитным механизмом. Однако у этой стратегии есть и обратная сторона.

Чем опасно постоянное "потом"

Эксперт подчёркивает, что постоянное откладывание изменений не делает жизнь легче в долгосрочной перспективе. Напротив, проблемы накапливаются, а неудовлетворённость настоящим только усиливается. Человек может выбирать более простые и быстрые способы снять напряжение — конфликты, вредные привычки, уход от ответственности, — но это не улучшает качество жизни.

"Проще выпить рюмочку, проще наскандалить, проще ничего не менять. Но проще — не значит лучше. Дальше жить будет только сложнее. Изменить что-то в себе — это большой подвиг, и не все на него способны", — подчеркнул Пузырев.

По его словам, осознание синдрома отложенной жизни — первый шаг к тому, чтобы начать ценить настоящее и постепенно двигаться к изменениям, не дожидаясь мифического идеального момента.