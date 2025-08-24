Курсы экстремального вождения обещают научить спасаться из заноса — но чему учат на самом деле

Что делать, если автомобиль внезапно заносит на мокрой трассе? А если впереди резко затормозила машина? Ответы на эти вопросы должны знать все водители — и именно этому посвящены курсы экстремального вождения. Но вот беда: далеко не каждый такой курс действительно помогает, а некоторые и вовсе оказываются пустой тратой денег.

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин отмечает, что стандартные автошколы дают лишь базовые знания о том, как действовать в экстренной ситуации. Там рассказывают, что делать при заносе или как правильно тормозить, если на дороге неожиданное препятствие. Но этих знаний недостаточно без практической отработки.

Теория против практики

Главная ценность курсов экстремального вождения заключается именно в возможности "прожить" аварийную ситуацию на безопасной площадке и научиться действовать автоматически. По словам Ладушкина, "на самом деле важно не просто знать, а уметь применять навыки вождения в критических условиях".

В этом и кроется ключевое различие между качественным обучением и его имитацией. Хороший инструктор не ограничивается демонстрацией выхода из заноса, а объясняет, как избежать его появления.

Ложные курсы и опасная самоуверенность

"К сожалению, сегодня под видом полезных обучающих программ продаются и откровенные пустышки, а инструкторы в таких компаниях сами плохо понимают то, что они преподают", — подчёркивает автоэксперт.

Такие курсы не только не помогают, но и могут навредить. Водитель, который прошёл их, нередко приобретает ложное чувство уверенности и начинает рисковать там, где следовало бы проявить осторожность.

Как выбрать полезный курс

По мнению специалиста, лучший способ проверить курс — это прийти на пробное занятие. Именно там видно, чему на самом деле обучают. Если программа строится только на том, как выходить из опасных ситуаций, — этого мало. Важнее, когда инструктор объясняет, как этих ситуаций не допускать.

Кроме того, Ладушкин советует обращать внимание на практическую составляющую. Участники должны не просто слушать лекции, а выполнять упражнения: тренироваться на мокром покрытии, отрабатывать экстренное торможение и манёвры.