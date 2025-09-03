Ложные навыки за рулём: чему учат некачественные школы вождения

Курсы экстремального вождения в последние годы стали модным направлением, но далеко не все они действительно приносят пользу начинающим автомобилистам. Об этом в интервью RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Чем отличаются автошколы и спецкурсы

По словам эксперта, основы экстремального вождения уже есть в стандартной программе автошкол. Там будущих водителей знакомят с техникой выхода из заноса, действиями при резком торможении или сложном манёвре. Но главная проблема — эти знания редко закрепляются на практике.

Практика важнее теории

Ладушкин подчеркнул, что мало знать — нужно уметь применять навыки в реальной ситуации. Именно на это и должны быть направлены качественные курсы: отработка действий за рулём в условиях, максимально приближенных к экстремальным.

"К сожалению, сегодня под видом полезных обучающих программ продаются и откровенные пустышки, а инструкторы в таких компаниях сами плохо понимают то, что они преподают", — отметил эксперт.

Опасность ложной уверенности

Некачественное обучение может привести к обратному эффекту — водитель почувствует чрезмерную уверенность и начнёт рисковать на дороге. Поэтому важно внимательно подходить к выбору курсов.

Как выбрать правильные курсы

Совет специалиста: сходите на пробное занятие. Если инструкторы не только показывают, как выйти из опасной ситуации (например, заноса), но и объясняют, как не допустить её возникновения, значит, программа построена грамотно.