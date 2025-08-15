Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by dave_7 from Lethbridge, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:15

Падение прибыли толкает Porsche в оборонный сектор — но не так, как все думают

Porsche SE заявила, что не планирует производство танков

Скандальные заголовки о том, что Porsche якобы собирается выпускать танки, оказались не более чем домыслами. Немецкий холдинг Porsche Automobil Holding SE действительно планирует активнее вкладываться в оборонную сферу, но речь идёт не о производстве оружия, а о развитии высокотехнологичных решений для безопасности и устойчивости Европы.

В первом полугодии 2025 года компания столкнулась с серьёзным падением финансовых показателей: чистая прибыль снизилась до 338 млн евро, а скорректированная — почти вдвое, с 2,1 млрд евро до 1,1 млрд. Чтобы компенсировать этот спад, руководство приняло решение о диверсификации инвестиций.

Стратегия на будущее

Глава правления Porsche SE Ханс Дитер Пётч подчеркнул, что новый вектор развития направлен на расширение инвестиционной платформы.

"На пути к диверсифицированной инвестиционной платформе мы внимательно следим за темами обороноспособности, безопасности и устойчивости Европы и хотим расширить своё участие в оборонном и смежных секторах в рамках нашего портфельного сегмента, при этом сохраняя основной фокус на транспортных и промышленных технологиях", — заявил он.

По его словам, приоритетными станут проекты в области:

  • систем спутникового наблюдения;

  • разведывательных и сенсорных комплексов;

  • кибербезопасности;

  • логистики и снабжения.

Развенчание мифов

Несмотря на то, что инвестиции коснутся оборонного сектора, Пётч и представители холдинга решительно опровергают слухи о планах наладить выпуск танков или возобновить производство вооружений. Как отметили в компании, подобная информация, распространённая рядом СМИ, не имеет ничего общего с действительностью.

Контекст

Porsche Automobil Holding SE — крупнейший акционер Volkswagen AG и Porsche AG. Интерес компании к оборонным и смежным технологиям во многом продиктован тенденциями на мировом рынке: растущим спросом на системы мониторинга, аналитики данных и киберзащиты.

