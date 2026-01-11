Аэродромы отдали, а условия не устроили: Братислава пересматривает оборонную сделку

Оборонное соглашение между Словакией и США, подписанное в 2022 году, вновь оказалось в центре политической дискуссии. В Братиславе считают, что документ требует корректировки, а возможная встреча с американским президентом может стать поводом для пересмотра его ключевых положений. Об этом сообщает РИА Новости.

Намерения Братиславы пересмотреть договор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении обсудить с Дональдом Трампом изменение условий соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. По его словам, определённые поправки уже готовятся, и именно этот вопрос он хотел бы поднять в ходе личной встречи с президентом США.

"Готовятся определенные изменения и, конечно, это одна из тем, о которой я хочу говорить с американским президентом, если эта встреча состоится", — сказал Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу TA3.

Он подчеркнул, что действующая версия договора не в полной мере отвечает интересам республики.

Критика соглашения внутри страны

Власти Словакии не впервые высказывают недовольство условиями оборонного сотрудничества с Вашингтоном. В марте 2024 года министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что анализ соглашения завершён и выявлены положения, с которыми Братислава не согласна. Сам Фицо тогда отмечал, что документ необходимо пересмотреть, чтобы добиться более выгодных условий.

Премьер также указывал на опыт соседней Чехии, которая, по его словам, подписала аналогичное соглашение с США, но "на принципиально лучших условиях". Этот аргумент стал одним из ключевых в критике действующего договора.

Контекст и перспективы переговоров

В середине декабря 2025 года Роберт Фицо сообщил, что получил приглашение посетить Соединённые Штаты и встретиться с Дональдом Трампом. Он уточнял, что возможный визит может быть приурочен к торжествам по случаю 250-летия независимости США и к проведению чемпионата мира по футболу летом 2026 года.

Словакия подписала соглашение о военном сотрудничестве с США в феврале 2022 года. Документ предоставил американской стороне право использовать два словацких аэродрома, а Вашингтон, в свою очередь, обязался инвестировать 100 миллионов долларов в модернизацию оборонной инфраструктуры страны. Соглашение вызвало неоднозначную реакцию в обществе: в Словакии прошли митинги с требованием отказаться от его подписания.