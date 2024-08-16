"Очень странно": обвиняемый в мошенничестве подполковник Фролов заявил о желании вернуться на СВО

Экс-подчинённый командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Артёма Городилова, подполковник Константин Фролов отказался признавать вину в деле об особо крупном мошенничестве организованной группой. Об этом подсудимый сообщил корреспонденту ТАСС.
"Вину не признаю", — прокомментировал он оглашение постановления военного суда.
Ранее суд продлил Фролову и Городилову срок ареста до 19 ноября.
Пдполковник рассказал агенству, что хотела бы вернуться в зону спецоперации на Украине, где от него будет больше пользы, чем в СИЗО. Фролов назвал "странным" то, что его, офицера, держат под арестов в то время, как его обязанностью является "воевать и защищать Родину".
"До этого весь год говорили, что я герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе", — добавил он.
Адвокат Фролова намерен обжаловать решение суда о продлении ареста.
Напомним, что Городилову и Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве организованной группой на сумму не менее 1 млн рублей. Подполковник был задержан в Санкт- Петербурге в конце июня, этапирован в Москву и помещён пол арест. Городилова задержали в началае июня в Рязани, он также этапирован в столицу и отправлен в СИЗО. Оба фигуранта не признают вину. Фролову и Городилову грозит до 10 лет колонии
Фото: Freepik/fabrikasimf.
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