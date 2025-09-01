Какие дефекты дают право расторгнуть договор и вернуть деньги

В новостройках нередко встречаются скрытые дефекты, которые портят впечатление от долгожданной покупки. Но если речь идёт о серьёзных проблемах, жильцы могут не только потребовать их устранения, но и полностью расторгнуть договор.

Когда квартиру признают непригодной

Адвокат Ирина Зуй подчёркивает, что закон различает мелкие недочёты и существенные недостатки.

"Существенные недостатки — это не мелкие недочеты: если сырость и грибок появляются постоянно, трещины угрожают обрушением, а стены перекошены настолько, что невозможно поставить мебель, закон дает право на расторжение договора", — пояснила адвокат Ирина Зуй.

Под непригодностью понимаются такие дефекты, которые невозможно устранить или которые возникают снова после ремонта. Также сюда относят проблемы, требующие чрезмерных затрат.

Что может стать основанием для возврата денег

• хроническая сырость и плесень, которая возвращается даже после обработки;

• чёрный грибок, опасный для здоровья;

• крупные трещины, угрожающие целостности здания;

• сильные перекосы стен, из-за которых невозможно нормально пользоваться помещением.

В подобных случаях покупатель вправе требовать не только устранения дефектов, но и полного возврата уплаченной суммы при расторжении договора.

Что делать владельцу квартиры

Первым шагом становится фиксация всех недостатков: составление акта с участием специалистов или независимой экспертизы. Затем можно направить претензию застройщику. Если проблему не удаётся решить мирным путём, остаётся подать иск в суд.

Таким образом, права покупателей новостроек в России защищены: жильё с хронической сыростью, грибком или опасными трещинами можно вернуть и получить обратно вложенные деньги.