Скандал переходит в суд: Мелания требует от сына Байдена цену целого состояния

Скандал вокруг семьи президента США Дональда Трампа вышел на новый уровень — первая леди Мелания Трамп угрожает сыну бывшего президента Джо Байдена, Хантеру, миллиардным иском за клевету. Поводом стало заявление, которое бизнесмен сделал в начале августа: он утверждал, что обвинённый в растлении несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн познакомил Дональда Трампа с его будущей женой.

По данным телеканала Fox News, Мелания направила Хантеру Байдену письмо с жёстким требованием публично опровергнуть свои слова. В документе, подготовленном её адвокатом, говорится:

"Ложные, унизительные, клеветнические и подстрекательские заявления крайне непристойны и были широко распространены в медиа", — заявил адвокат Мелании Трамп.

Первая леди настаивает, что без официального отказа от этих слов Хантер рискует оказаться ответчиком в суде по делу на сумму $1 млрд. Срок для выполнения требования был установлен до 7 августа, однако, как утверждают источники, Байден этого не сделал.

Предыстория обвинений

Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Следствие заявляло, что в 2002–2005 годах он организовывал встречи в своём особняке на Манхэттене с десятками несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было всего 14 лет.

Круг знакомств Эпштейна был поистине влиятельным: среди его друзей и гостей значились действующие и бывшие высокопоставленные чиновники, экс-главы государств, крупные предприниматели и знаменитости. Его уголовное преследование в США завершилось трагически — 10 августа 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.