В лесах Пензы новый враг: эти насекомые кусают хуже клещей
Жителям Пензенской области, собирающимся в лес, стоит проявить осторожность: в регионе замечены лосиные мухи и оленьи кровососки. Эти насекомые опасны тем, что могут переносить боррелиоз — болезнь, которую обычно связывают с укусами клещей.
Предупреждение специалистов
О риске рассказал на своей странице во "ВКонтакте" председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.
"Активны в дневное время. Как правило, в тех местах, где много копытных. Грибники жалуются, что репелленты на них практически не действуют", — отметил он.
Эксперт советует закрывать голову и шею, использовать специальные накидки и костюмы.
Зачем ловить насекомых
Полумордвинов обратился к жителям с просьбой собирать таких мух и передавать их энтомологам:
"Большая просьба — по возможности отлавливайте таких мух и сохраняйте. Потом передадите нам и сообщите точные места нападения этих мух и даты. Возможно, у нас обитает не один такой вид!"
Где уже встречали
В комментариях подписчики сообщили, что особенно много насекомых встречается в лесах около Заречного. Также их видели в районе Чемодановки Бессоновского района.
Жители делятся, что избавиться от этих мух сложно:
"Редкая мерзость. Если попадают в длинные волосы, только вычесывать или мытьем от них избавляться. Бррр…"
Вывод
Лосиные мухи — новый источник опасности в лесах Пензенской области. Они активны днём, плохо реагируют на репелленты и могут быть переносчиками инфекций.
