Её никто не учил думать — но она научилась: как китайская модель удивила весь мир

В журнале Nature вышла статья, которая уже вызвала бурные обсуждения в научных кругах. Китайская команда представила DeepSeek-R1 - первую масштабную языковую модель, которая научилась рассуждать без подсказок человека. Это открытие называют одним из самых значимых прорывов в развитии искусственного интеллекта последних лет.

В чём отличие от прежних моделей

До сих пор обучение моделей рассуждения (reasoning models) строилось на основе больших наборов данных. Для каждой задачи исследователи вручную создавали цепочки мыслей: пошаговые объяснения решения. ИИ копировал их и учился "думать", но при этом не вырабатывал собственной стратегии.

DeepSeek-R1 нарушила эту традицию. Модель обучали только по принципу "правильно/неправильно". Она получала награду за итоговый ответ, а вот способ нахождения решения выбирала сама.

Ключевой технологией стал алгоритм Group Relative Policy Optimization (GRPO). Он позволил системе:

проверять промежуточные шаги,

критиковать собственные ошибки,

менять методику, если ответ не сходился,

постепенно увеличивать время "обдумывания".

Результаты: от 15% до 87%

Прорывность подхода подтверждают цифры. В математическом бенчмарке AIME точность модели выросла с 15% до 78%. А при включении механизма самопроверки показатели поднялись до 87% — выше среднего уровня участников олимпиады.

Модель также показала сильные результаты в задачах по программированию и естественным наукам, обойдя все системы своего масштаба и приблизившись к куда более крупным конкурентам.

Примечательно, что даже упрощённые версии DeepSeek-R1 сохраняют большую часть новых навыков. Это открывает путь к созданию компактных моделей, пригодных для реального применения.

Сравнение подходов

Подход к обучению Особенности Результаты Классический (с примерами) Человеческие цепочки рассуждений ограниченная гибкость DeepSeek-R1 (GRPO) Награда только за конечный ответ самостоятельные стратегии, рост точности DeepSeek-R1 с самопроверкой Дополнительно анализ промежуточных шагов 87% точности в AIME

Сильные и слабые стороны

Несмотря на успехи, модель пока не идеальна:

стиль ответов иногда страдает;

встречаются смешения языков;

гуманитарные дисциплины даются хуже, чем математика и STEM.

Тем не менее в области естественных наук и инженерных задач потенциал огромный.

Советы шаг за шагом: как использовать новые модели

Для обучения студентов математике и программированию — как генератор задач и решений. Для исследователей — как инструмент поиска закономерностей в больших данных. Для инженеров — как помощник при проектировании решений, где важен перебор стратегий. Для компаний — внедрение упрощённых версий в образовательные и аналитические продукты. Для пользователей — как интеллектуальный тренажёр, помогающий развивать собственное мышление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на старые методы обучения ИИ.

Последствие: низкая гибкость моделей.

Альтернатива: внедрение методов типа GRPO.

Ошибка: считать, что без человека ИИ "ничего не придумает".

Последствие: недооценка возможностей новых моделей.

Альтернатива: учитывать, что самостоятельное рассуждение возможно.

Ошибка: игнорировать слабые стороны (например, гуманитарные темы).

Последствие: искажения в ответах.

Альтернатива: комбинировать ИИ с экспертными проверками.

А что если…

А что будет, если такие модели начнут работать не только с задачами олимпиадного уровня, но и с фундаментальной наукой? Возможно, ИИ впервые сможет открывать новые законы или строить гипотезы без прямого вмешательства исследователей. Это поставит новые вопросы: станет ли ИИ соавтором научных открытий и как изменится роль человека в науке?

Плюсы и минусы DeepSeek-R1

Плюсы Минусы Самостоятельное формирование стратегии Ошибки в стиле и языковом оформлении Высокая точность в математике Слабее в гуманитарных задачах Компактные версии сохраняют навыки Возможны "шумы" в длинных рассуждениях Подходит для STEM-дисциплин Требуется дальнейшая доработка

FAQ

Как обучали DeepSeek-R1?

На базе двух миллионов геномов фагов и алгоритма GRPO, без примеров пошаговых рассуждений.

Чем это отличается от ChatGPT?

ChatGPT учился на человеческих цепочках мыслей, а DeepSeek-R1 — на принципе конечной награды.

Где можно применить модель?

В образовании, инженерии, научных исследованиях и аналитике больших данных.

Мифы и правда

Миф: модель просто копирует чужие решения.

Правда: она вырабатывает собственные стратегии и корректирует ошибки.

Миф: без человека ИИ не может рассуждать.

Правда: DeepSeek-R1 доказала обратное.

Миф: компактные модели всегда хуже.

Правда: облегчённые версии сохранили ключевые навыки.

3 интересных факта

• В AIME модель превысила средний результат реальных участников.

• Средняя длина ответов увеличивалась по мере обучения — ИИ "брал больше времени на обдумывание".

• В статье Nature отмечается, что подход GRPO может стать стандартом для будущих reasoning-моделей.

Исторический контекст