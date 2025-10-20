Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
DeepSeek
DeepSeek
© commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:34

ИИ, который сжимает не только файлы, но и стоимость: токенов меньше — смысла больше

DeepSeek-OCR распознаёт структуру документов: заголовки, таблицы, списки — DeepSeek

Мир технологий снова пополнился инновацией, способной изменить подход к обработке документов. Компания DeepSeek представила открытую модель DeepSeek-OCR, которая идёт гораздо дальше классических систем оптического распознавания символов. Теперь машина не просто видит буквы, а понимает структуру документа — от заголовков и таблиц до списков и подписей к изображениям. И всё это можно получить в аккуратном формате Markdown, который идеально подходит для индексации и работы с языковыми моделями.

Как DeepSeek-OCR меняет представление об OCR

Обычные системы OCR, даже продвинутые, сосредоточены лишь на извлечении текста. DeepSeek-OCR делает шаг вперёд: она восстанавливает смысловую структуру страницы, позволяя воспринимать документ так, как это делает человек. При этом модель доступна под лицензией MIT и размещена на платформе Hugging Face, что открывает путь к свободной интеграции в другие проекты.

Главное отличие — концепция "оптического сжатия контекста". Модель не переписывает каждое слово, а выжимает саму суть, сохраняя логическую форму документа. Такое "умное сжатие" снижает объём данных в 10-20 раз и делает последующую работу с нейросетями быстрее и дешевле: чем меньше токенов, тем меньше вычислений и затрат.

Технология визуальных токенов

В основе DeepSeek-OCR лежат визуальные токены - компактные представления участков изображения. По сути, это взгляды на фрагменты страницы, каждый из которых несёт визуально-смысловую нагрузку. Даже при бюджете всего в 64-100 токенов модель достигает точности распознавания до 99%.

Если документ сложный — например, с диаграммами и многоуровневыми таблицами — включается режим Gundam. В нём страница автоматически разбивается на зоны, каждая анализируется отдельно, а результат снова объединяется. Это даёт сочетание высокой точности и стабильной скорости, даже на больших массивах документов.

DeepSeek-OCR также сохраняет координаты элементов на странице, что особенно важно для корпоративных решений: можно быстро находить нужные таблицы, подписи, схемы или формулы и точно выстраивать их в базе данных.

Сравнение с другими системами

Модель Средняя точность Объём токенов Тип лицензии Особенности
DeepSeek-OCR 97-99% 64-100 MIT Оптическое сжатие, визуальные токены
GOT-OCR 2.0 ~98% 400-600 Proprietary Высокие вычислительные затраты
Qwen-OCR ~98% 300-500 Open Сложная структура модели
PaddleOCR ~95% Не ограничено Apache Традиционное извлечение текста
Tesseract ~92% Не ограничено Open Source Без структурирования документа

Как видно из сравнения, DeepSeek-OCR выделяется эффективностью: она показывает уровень точности крупных мультимодальных моделей, но при этом требует на порядок меньше вычислений и ресурсов.

Как использовать DeepSeek-OCR шаг за шагом

  1. Установите модель через платформу Hugging Face или GitHub — в зависимости от предпочтений и среды.

  2. Загрузите изображение или PDF: модель работает как с отсканированными документами, так и с цифровыми.

  3. Выберите режим работы: стандартный или "Gundam" — для сложных страниц.

  4. Получите результат в формате Markdown: структура документа, включая списки, таблицы и подписи, будет сохранена.

  5. Интегрируйте результат в вашу базу данных или передайте в языковую модель (например, Llama, Mistral или GPT).

Ошибки при работе и как их избежать

Ошибка: использование слишком сжатого режима при сложной вёрстке.
Последствие: потеря структуры таблиц и подписей.
Альтернатива: активировать режим Gundam или увеличить лимит визуальных токенов.

Ошибка: обработка низкокачественных сканов без предварительной очистки.
Последствие: ложные распознавания символов.
Альтернатива: применить фильтры и коррекцию контраста перед загрузкой.

Ошибка: отсутствие синхронизации координат при выгрузке.
Последствие: неверная позиция элементов при вёрстке.
Альтернатива: сохранять JSON с координатами вместе с текстовым файлом.

А что если применить DeepSeek-OCR в бизнесе?

Технология особенно перспективна для финансовых и юридических компаний, где требуется быстрое извлечение данных из счетов, договоров, анкет и отчётов. Формат Markdown позволяет интегрировать результат в системы документооборота и базы знаний, а также использовать для обучения внутренних языковых моделей.

В сфере образования и науки модель ускоряет цифровизацию архивов и публикаций, превращая бумажные материалы в структурированные текстовые данные.

Плюсы и минусы DeepSeek-OCR

Плюсы Минусы
Высокая точность при малом числе токенов Не поддерживает рукописный текст
Сохраняет структуру документа Требует мощного GPU для обучения
MIT-лицензия — можно использовать в коммерческих проектах Пока ограниченные примеры по неанглийским шрифтам
Поддержка Markdown и координат Сложность настройки при первом запуске
Лёгкая интеграция с LLM Новая технология — мало документации

FAQ

Как установить DeepSeek-OCR?
Модель доступна на платформе Hugging Face и устанавливается стандартными командами Python через pip и transformers.

Сколько стоит использование?
Бесплатно — модель распространяется под лицензией MIT. Платить придётся только за вычислительные мощности.

Что лучше — DeepSeek-OCR или Tesseract?
Для простого извлечения текста подойдёт Tesseract. Но если важна структура документа и экономия токенов, DeepSeek-OCR значительно эффективнее.

Можно ли использовать DeepSeek-OCR офлайн?
Да, при загрузке весов модели локально работа возможна без подключения к интернету.

Мифы и правда

Миф: DeepSeek-OCR нужна только программистам.
Правда: интерфейсы Hugging Face позволяют работать с моделью даже без глубоких знаний кода.

Миф: Markdown ограничивает оформление.
Правда: формат сохраняет структуру, но не мешает конвертировать результат в HTML или PDF.

Миф: Чем больше токенов, тем выше точность.
Правда: модель оптимизирует контекст, поэтому избыточное число токенов не повышает, а иногда снижает качество.

3 интересных факта

  1. DeepSeek-OCR обучалась на миллионах реальных документов — от научных статей до бухгалтерских отчётов.

  2. Название "режим Gundam" — отсылка к японским мехам: модель "разделяется" на модули, как робот на части.

  3. Формат Markdown выбран не случайно — он идеально подходит для последующей индексации языковыми моделями.

Исторический контекст

Идея извлечения текста с изображений появилась ещё в 1950-х годах, когда создавались первые сканеры. Позже, в 1980-х, появилась система Tesseract, ставшая основой для большинства OCR-приложений. С появлением нейросетей началась новая эпоха — от простого распознавания символов к пониманию структуры и смысла документа, что сегодня воплощено в DeepSeek-OCR.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кодзима назвал ИИ инструментом для анимации и моделирования NPC, а не вдохновения сегодня в 4:46
ИИ в игре, человек в кресле: Кодзима рассказал, как победить машин — не сражаясь

Хидео Кодзима рассказал, почему считает искусственный интеллект не угрозой, а союзником. Как ИИ помогает ему создавать новые миры и почему человек всё ещё важнее машины?

Читать полностью » Salesforce обвинили в использовании пиратских книг для обучения модели xGen сегодня в 3:36
Когда этичный ИИ ворует романы: корпорация года оказалась на скамье подсудимых

Писательницы обвинили Salesforce в использовании пиратских книг для обучения ИИ. Почему это дело может изменить подход к обучению моделей по всему миру?

Читать полностью » Илон Маск предложил Андрею Карпати дуэль Grok 5 против человека сегодня в 2:27
Шутка, за которой трещит будущее: как Маск и Карпати устроили новый бой человека с машиной

Илон Маск предложил Андрею Карпати устроить «поединок» человека и ИИ. Почему учёный отказался и что на самом деле стоит за этой шуткой?

Читать полностью » AAI может быть слабее человека, но полезен в нишах: позиции экспертов по ИИ сегодня в 1:16
ИИ, который мыслит, как инопланетянин: что будет, если мы создадим чужой разум

Может ли AGI породить «инопланетный» интеллект — и что делать, если да? Разбираем пользу, риски и практические рамки для безопасных экспериментов.

Читать полностью » ИИ-компаньоны помогают пожилым американцам справляться с одиночеством — RiverSpring сегодня в 0:17
ИИ, который скучает по вам: как роботы становятся друзьями, когда рядом никого нет

ИИ-компаньоны уже звонят пожилым каждый день, помнят их истории и мягко тренируют память. Разбираем, как выбрать сервис, где границы пользы и какие риски не игнорировать.

Читать полностью » Bloomberg: рядом с дата-центрами США тарифы на электричество выросли на 267% за пять лет вчера в 23:36
Алгоритмы под напряжением: как бум искусственного интеллекта обесточивает кошельки

Рост счетов за электричество в США связан не только с погодой и инфляцией. Искусственный интеллект стал новым «пожирателем энергии», и его аппетиты растут.

Читать полностью » Google введёт обязательную верификацию разработчиков Android-приложений вне Play Маркета с 2026 года вчера в 22:59
Открытая система закрывается на замок: почему Android превращается в клуб по пропускам от Google

Google вводит обязательную верификацию личности для Android-разработчиков. Что будет с F-Droid, open-source-приложениями и свободной установкой программ?

Читать полностью » Юрий Силаев: лимит в 20 SIM-карт не повлияет на обычных пользователей вчера в 21:16
Звонок из будущего: сколько симок на вас висит — и почему это нужно проверить прямо сейчас

Новое правило — максимум 20 SIM-карт на человека — призвано усложнить «сим-фермы» мошенников. Узнайте, как проверить свои номера и не остаться в накладе.

Читать полностью »

Новости
Еда
Закуска из шампиньонов с морковью по рецепту кулинарных экспертов сохраняет пикантный вкус
Дом
Названы плюсы и минусы ламината как напольного покрытия для квартиры
Технологии
UMass: 90% заданий из планов уроков ИИ — лишь базовое мышление
Питомцы
Питание напрямую влияет на цвет шерсти белых кошек
Питомцы
Регулярный груминг пуделей снижает риск кожных заболеваний на 70%
Культура и шоу-бизнес
Дочь Антонио Бандераса Стелла вышла замуж за Алекса Грузинки
Наука
Домашние животные снижают стресс, но не гарантируют счастье владельцам — мнение психологов
Туризм
Эксперты рассказали, как подготовиться к смене часовых поясов и избежать джетлага
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet