© commons.wikimedia.org by Rufus46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:36

ИИ больше не сочиняет, а строит: Google показала мозг, который думает как математик

Google DeepMind представила AlphaEvolve — систему ИИ для генерации идей в математике

Компания Google DeepMind анонсировала AlphaEvolve - систему искусственного интеллекта, которая работает не как традиционный доказчик теорем, а как партнёр-генератор идей. Разработка ориентирована на фундаментальные задачи из теоретической информатики и математики, где критически важна строгость и проверяемость.

В чём отличие от LLM

Современные большие языковые модели часто пытаются строить доказательства целиком. Но на практике это приводит к ошибкам, неполноте или "галлюцинациям". AlphaEvolve пошла другим путём.

  • Она не генерирует полное решение.

  • Вместо этого предлагает малые строительные блоки (gadgets).

  • Каждый блок можно алгоритмически проверить.

  • Рабочие элементы комбинируются в более крупные конструкции.

Таким образом, система выступает скорее в роли интеллектуального ассистента, который ускоряет процесс поиска новых идей, чем "автоматического математика".

Первые результаты

AlphaEvolve уже доказала свою эффективность. Среди достижений:

  • новая конструкция для MAX-4-CUT - сложной вариации классической задачи MAX-CUT из комбинаторной оптимизации;

  • улучшенные нижние границы для задач на случайных графах;

  • новые результаты при работе с графами Рамануджана.

Проверка гипотез в этом режиме оказалась до 10 000 раз быстрее, чем при использовании традиционных методов.

Как это работает

Идея AlphaEvolve напоминает "лабораторию идей":

  1. Система генерирует множество гипотез.

  2. Каждая гипотеза разбивается на набор проверяемых блоков.

  3. Автоматическая верификация подтверждает или отбраковывает их.

  4. Учёный получает отфильтрованные конструкции, готовые для включения в исследование.

В отличие от классических систем, ИИ здесь не заменяет строгую проверку, а экономит годы работы, перебирая такие варианты, которые человек мог бы даже не рассматривать.

Сравнение подходов

Подход Классические LLM AlphaEvolve
Генерация решений Пишут целое доказательство Строят проверяемые блоки
Ошибки Высокая вероятность "галлюцинаций" Минимизируются за счёт алгоритмической проверки
Скорость Медленно, зависит от вычислений До 10 000 раз быстрее проверки гипотез
Роль в науке Автоматизация текста Партнёр для выдвижения идей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на LLM для строгих математических доказательств.

  • Последствие: высокий уровень ошибок и недоверие исследователей.

  • Альтернатива: использовать AlphaEvolve, где блоки проверяются алгоритмически.

  • Ошибка: пытаться заменить математика полностью.

  • Последствие: потеря строгого научного подхода.

  • Альтернатива: превратить ИИ в партнёра-генератора идей.

  • Ошибка: ограничиваться проверкой "вручную".

  • Последствие: годы работы над одной гипотезой.

  • Альтернатива: автоматический перебор тысяч вариантов AlphaEvolve.

А что если AlphaEvolve станет стандартом?

Если система войдёт в практику, наука получит новый инструмент, который радикально ускорит разработку алгоритмов и методов. Это может стать тем же скачком для математики, каким суперкомпьютеры стали для физики. В перспективе AlphaEvolve может применяться и за пределами математики — в биологии, криптографии и теории алгоритмов.

Плюсы и минусы AlphaEvolve

Плюсы Минусы
Проверяемость решений Пока доступ ограничен исследователям
Экономия времени — до 10 000x Требует мощных вычислительных ресурсов
Возможность генерации неожиданных идей Риски некорректной интерпретации человеком
Новый стандарт научной работы Нет гарантий универсальности для всех дисциплин

FAQ

Чем AlphaEvolve отличается от ChatGPT?
ChatGPT пишет текст и пытается строить решения целиком, а AlphaEvolve работает через проверяемые блоки.

Можно ли доверять её результатам?
Да, каждый предложенный блок проходит алгоритмическую проверку.

В каких областях можно применять?
В теоретической информатике, математике, комбинаторике, а в будущем — в смежных науках.

Мифы и правда

  • Миф: AlphaEvolve сама доказывает теоремы.

  • Правда: она генерирует строительные блоки, которые проходят проверку.

  • Миф: это ещё одна LLM.

  • Правда: это специализированная система, ориентированная на строгую науку.

  • Миф: она заменит учёных.

  • Правда: система лишь ускоряет работу, а не исключает человека из процесса.

3 интересных факта

  1. AlphaEvolve работает с задачами, где даже суперкомпьютеры сталкивались с перегрузкой.

  2. Система показала прорыв именно в работе с графами Рамануджана — структурой, важной для теории сетей и кодирования.

  3. Подход "gadgets" может лечь в основу будущих стандартов научных вычислений.

Исторический контекст

  • 1990-е: появление первых автоматических доказчиков.

  • 2010-е: развитие LLM и рост интереса к машинному доказательству.

  • 2020-е: рост популярности генеративных моделей, но с проблемой "галлюцинаций".

  • 2025: анонс AlphaEvolve от Google DeepMind как нового формата ИИ-ассистента для математики.

