Технологии играют против нас: Пригожин с Валерией стали мишенью "умных" мошенников

Современные технологии открывают не только новые возможности, но и создают угрозы, о которых еще несколько лет назад мало кто задумывался. Особенно остро это ощущают публичные люди, чьи имена и образы часто становятся объектом мошеннических схем. На днях продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как он и его супруга, певица Валерия, едва не стали жертвами такой атаки.

Когда звонит "друг" — но это не он

Как отметил Иосиф Пригожин, ситуация началась с обычного звонка. На экране появилось знакомое имя — друг, которому он доверяет. Однако уже через несколько секунд стало ясно, что что-то не так.

"Технологии сегодня шагнули далеко вперед. Мне недавно позвонили по видео с липсинком. У меня есть друг, так голос был просто его! Но друг мне редко звонит, и я подумал: чего это он?" — рассказал продюсер.

Супруга, певица Валерия, не стала ждать и сразу перезвонила "другу" по другому номеру. Так выяснилось, что аккаунт действительно был взломан.

"Я сразу же набрала этого человека по другому номеру. Он даже не подозревал, что кому-то "звонил"", — добавила артистка.

Подобные схемы мошенничества, как поясняют специалисты, становятся всё изощрённее. В дело идут технологии дипфейков и имитации голоса, которые позволяют создать почти полную иллюзию реального общения.

Как устроены "умные" обманы

Современные цифровые аферы давно вышли за рамки банальных звонков от "службы безопасности банка". Теперь преступники используют синтез речи и видеолиц, чтобы вызывать доверие у жертвы.

Технология lip-sync позволяет наложить чужую мимику на лицо и синхронизировать движения губ с заранее записанным голосом. В результате создаётся видео, на котором кажется, будто говорит реальный человек.

Такие ролики и звонки нередко используются для шантажа, выманивания денег или получения доступа к личной информации. В случае с Пригожиным, мошенники, вероятно, планировали дальнейшие действия после установления контакта — например, просьбу о переводе средств или отправке документов.

Как действовать, если вы получили подозрительный звонок

Бороться с подобными схемами можно, если соблюдать простые, но важные правила безопасности:

никогда не принимайте решения в момент звонка. Если вам звонит знакомый и просит что-то срочное — перезвоните ему самостоятельно. проверяйте источник звонка: мошенники часто используют поддельные аккаунты, а иногда и изменённые номера. не переходите по ссылкам, даже если они приходят от "друзей". Лучше уточнить у человека напрямую. не передавайте персональные данные, особенно коды, пароли и документы.

Современные мессенджеры позволяют использовать двухфакторную аутентификацию — это простой и эффективный способ защитить свой аккаунт от взлома.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверие к "знакомому" голосу или видео.

Последствие: потеря личных данных, взлом аккаунта или выманивание денег.

Альтернатива: проверка контакта по другому каналу связи, использование защиты аккаунтов (SMS-подтверждение, биометрия).

Сегодня существуют специализированные сервисы, которые распознают дипфейки. Некоторые банки и соцсети уже внедряют автоматические фильтры, способные вычислить синтетическое изображение.

Подобные случаи становятся массовыми

Пригожин не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией. В сентябре певец Юрий Лоза рассказал, что мошенники использовали его имя для рекламы концерта, о котором он ничего не знал.

"Они заявили меня как участника гала-концерта в Светлогорске. А я ни слухом ни духом — никто не звонил и не предлагал выступить", — пояснил артист.

По его словам, в афише были указаны и другие известные музыканты, которым также не поступало никаких приглашений. Подобные случаи показывают: злоумышленники не боятся использовать узнаваемые имена ради собственной выгоды.

Сравнение: старые и новые схемы мошенничества

Тип мошенничества Принцип работы Уровень опасности Как защититься Телефонные звонки "из банка" Выманивают коды и данные карт Средний Никогда не сообщать личные данные Поддельные сайты и письма Копируют интерфейс известных брендов Высокий Проверять адреса и домены Соцсети и мессенджеры с дипфейками Используют видео и голос знакомых Очень высокий Проверять звонки и активировать защиту Фальшивые афиши и концерты Присваивают имена артистов Средний Проверять официальные источники

Советы шаг за шагом: как распознать и предотвратить обман

Проверьте голос. Если он кажется слегка "металлическим" или с задержкой — возможно, это синтез. Смотрите на мимику. У дипфейков движения губ могут быть чуть смещены относительно речи. Проверяйте номер. В мессенджерах можно увидеть дату регистрации контакта и историю переписки. Используйте антивирусные решения. Программы от Kaspersky, ESET или Dr. Web помогают выявить вредоносные ссылки. Будьте осторожны с пересылками. Любое сообщение с просьбой "помочь" должно вызывать настороженность.

А что если видео выглядит идеально?

Технологии генерации изображений развиваются стремительно. Уже сегодня существуют сервисы, создающие реалистичные 3D-модели лиц. Но и такие видео можно разоблачить.

Обратите внимание на детали: движение глаз, естественные морщины, освещение. Искусственный интеллект часто ошибается в мелочах, особенно в бликах или цвете кожи.

Эксперты рекомендуют использовать плагины проверки медиа, такие как TruePic или Deepware Scanner. Они анализируют видео на признаки искусственной обработки.

Мифы и правда

Миф: если звонок идет по видео, значит, это точно реальный человек.

Правда: современные нейросети способны создать видео с голосом и мимикой конкретного человека.

Миф: мошенники интересуются только деньгами.

Правда: часто целью становится сбор личных данных — фото, документов, переписок.

Миф: знаменитости защищены лучше обычных людей.

Правда: публичные персоны даже уязвимее — их имена проще использовать в аферах.

Интересные факты

В 2023 году полиция Канады зафиксировала первый случай, когда дипфейк использовался для получения кредита. Китайские компании уже разрабатывают закон, требующий маркировать сгенерированные видео.

FAQ

Как проверить, что видео-звонок настоящий?

Позвоните человеку сами по привычному номеру. Если не берет — напишите ему в другом мессенджере.

Что делать, если вас пытались обмануть?

Сделайте скриншоты, сохраните переписку и обратитесь в киберполицию.

Как защитить аккаунт от взлома?

Включите двухэтапную авторизацию, установите сложный пароль и не используйте один пароль для всех сервисов.

Можно ли распознать дипфейк самостоятельно?

Да, по несовпадению движений губ, странной мимике или отсутствию бликов в глазах.

Исторический контекст

Первые случаи подделки видео с голосом известных людей появились около 2018 года, когда технологии искусственного интеллекта стали доступны широкой аудитории. Тогда дипфейки использовали в развлекательных целях, но уже через пару лет они превратились в инструмент мошенничества.

Теперь преступники могут за считанные минуты создать реалистичный образ любого человека — достаточно нескольких видео из соцсетей. Кибермошенничество становится всё более технологичным, и единственный способ защититься — быть внимательным и критически относиться к любой информации, особенно если она приходит "из уст друга".