Теперь воруют не деньги, а лица: дипфейки известных блогеров заманивают россиян в автолохотроны
В последние месяцы в России набирает обороты новая мошенническая схема, в которой аферисты используют дипфейки — видео и аудиозаписи, созданные с помощью нейросетей. Подделывая внешность и голос популярных автообозревателей, они убеждают доверчивых покупателей перевести деньги за несуществующие автомобили.
Как работает схема
Мошенники берут видеоролики известных блогеров и автоэкспертов, затем при помощи технологий искусственного интеллекта изменяют их так, чтобы казалось, будто именно эти люди рекламируют конкретную машину. В таких роликах "известное лицо" рассказывает о "выгодном предложении" — часто с указанием телефона или ссылки на сайт, через который якобы можно оформить покупку.
"Даже при визуальной достоверности контента следует сохранять бдительность", — подчеркнули в МВД России.
Злоумышленники действуют по классическому принципу социальной инженерии. Они апеллируют к эмоциям: обещают большую скидку, утверждают, что "машину уже собираются забрать" или что акция действует "только сегодня". Всё это делается, чтобы подтолкнуть жертву к мгновенному переводу денег.
Как отличить подделку
Несмотря на реалистичность дипфейков, внимательный человек может заметить подмену. Эксперты советуют обратить внимание на следующие признаки:
-
Неестественная мимика и движения губ. Даже современные нейросети не всегда идеально синхронизируют речь и артикуляцию.
-
Искажения звука. Синтезированный голос может иметь металлическое или плоское звучание.
-
Необычное поведение блогера. Если человек известен своей манерой общения, а в видео он говорит "чужим языком" или слишком активно предлагает купить автомобиль — это повод насторожиться.
Также стоит помнить: у большинства автоэкспертов есть официальные каналы и страницы с проверенной информацией. Настоящие блогеры никогда не просят переводить деньги напрямую или "забронировать машину" через личные сообщения.
Сравнение: настоящие продажи и фальшивые предложения
|Признак
|Реальный продавец
|Мошенник с дипфейком
|Контакт
|официальный сайт, автосалон
|личные мессенджеры, фейковые страницы
|Документы
|оригиналы ПТС и СТС
|отсканированные или отредактированные файлы
|Способ оплаты
|при осмотре авто или через безопасную сделку
|перевод на карту частного лица
|Фото и видео
|сделаны в автосалоне или на парковке
|фрагменты из чужих роликов, нереалистичные сцены
Проверка машины: пошагово
-
Проверить VIN-номер через официальные сервисы вроде "Автокод" или "Госуслуги".
-
Сравнить документы и фотографии. В ПТС должны совпадать номера кузова и двигателя.
-
Связаться с блогером напрямую. Если от его имени размещено объявление, можно уточнить, действительно ли он его публиковал.
-
Проверить сайт. Настоящие дилеры используют защищённое соединение (https://) и зарегистрированные домены, а не бесплатные площадки.
-
Назначить личную встречу. Отказ от очного осмотра — главный сигнал тревоги.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: перевести предоплату, поверив дипфейк-ролику.
• Последствие: потеря всей суммы, а также возможная кража персональных данных.
• Альтернатива: использовать безопасную оплату через сервисы крупных маркетплейсов (например, "Авито" или "Дром"), где деньги замораживаются до подтверждения сделки.
А что если вы уже стали жертвой
Если вы перевели деньги мошенникам, нужно сразу обратиться в банк и подать заявление в полицию. Чем быстрее это произойдет, тем выше шанс заблокировать перевод. Желательно также сохранить все скриншоты переписки и ссылки на объявление.
Плюсы и минусы технологий дипфейков
|Плюсы
|Минусы
|Используются в кино и рекламе для визуальных эффектов
|Легко применяются для мошенничества
|Помогают в обучении и моделировании ситуаций
|Угрожают репутации публичных людей
|Развивают сферу искусственного интеллекта
|Усложняют проверку достоверности информации
FAQ
Как выбрать безопасную площадку для покупки авто?
Пользуйтесь известными сервисами с системой безопасных платежей и отзывами о продавцах.
Сколько стоит проверка автомобиля перед покупкой?
На большинстве сайтов, включая "Автокод", базовая проверка VIN обойдётся в 300-400 рублей.
Что лучше: личная встреча или онлайн-покупка?
Всегда предпочтительнее лично осмотреть машину и подписать договор купли-продажи в присутствии владельца.
Мифы и правда о дипфейках
Миф: дипфейк легко распознать без специальной подготовки.
Правда: современные алгоритмы делают видео настолько реалистичными, что даже эксперты порой затрудняются отличить подделку.
Миф: фальшивые ролики создаются только ради шуток.
Правда: всё чаще их используют для вымогательства, фишинга и финансовых махинаций.
Миф: достаточно не кликать на подозрительные ссылки.
Правда: опасность может скрываться даже в рекламе или пересланных видео.
Интересные факты
• Первые дипфейки появились в 2017 году на Reddit — их делали энтузиасты для развлечений.
• Уже в 2023 году на рынке появились сервисы, позволяющие сгенерировать подделку за несколько минут.
• Некоторые страны, включая США и Южную Корею, уже приняли законы против использования дипфейков в мошеннических целях.
Исторический контекст
Технологии визуальной подделки долгое время использовались в киноиндустрии. Но с развитием ИИ они стали доступны любому пользователю. В 2020-х годах дипфейки превратились из инструмента развлечений в мощное оружие манипуляции и обмана, особенно в сферах онлайн-продаж и социальных сетей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru