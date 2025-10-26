Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:05

Теперь воруют не деньги, а лица: дипфейки известных блогеров заманивают россиян в автолохотроны

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с дипфейками популярных автообозревателей

В последние месяцы в России набирает обороты новая мошенническая схема, в которой аферисты используют дипфейки — видео и аудиозаписи, созданные с помощью нейросетей. Подделывая внешность и голос популярных автообозревателей, они убеждают доверчивых покупателей перевести деньги за несуществующие автомобили.

Как работает схема

Мошенники берут видеоролики известных блогеров и автоэкспертов, затем при помощи технологий искусственного интеллекта изменяют их так, чтобы казалось, будто именно эти люди рекламируют конкретную машину. В таких роликах "известное лицо" рассказывает о "выгодном предложении" — часто с указанием телефона или ссылки на сайт, через который якобы можно оформить покупку.

"Даже при визуальной достоверности контента следует сохранять бдительность", — подчеркнули в МВД России.

Злоумышленники действуют по классическому принципу социальной инженерии. Они апеллируют к эмоциям: обещают большую скидку, утверждают, что "машину уже собираются забрать" или что акция действует "только сегодня". Всё это делается, чтобы подтолкнуть жертву к мгновенному переводу денег.

Как отличить подделку

Несмотря на реалистичность дипфейков, внимательный человек может заметить подмену. Эксперты советуют обратить внимание на следующие признаки:

  1. Неестественная мимика и движения губ. Даже современные нейросети не всегда идеально синхронизируют речь и артикуляцию.

  2. Искажения звука. Синтезированный голос может иметь металлическое или плоское звучание.

  3. Необычное поведение блогера. Если человек известен своей манерой общения, а в видео он говорит "чужим языком" или слишком активно предлагает купить автомобиль — это повод насторожиться.

Также стоит помнить: у большинства автоэкспертов есть официальные каналы и страницы с проверенной информацией. Настоящие блогеры никогда не просят переводить деньги напрямую или "забронировать машину" через личные сообщения.

Сравнение: настоящие продажи и фальшивые предложения

Признак Реальный продавец Мошенник с дипфейком
Контакт официальный сайт, автосалон личные мессенджеры, фейковые страницы
Документы оригиналы ПТС и СТС отсканированные или отредактированные файлы
Способ оплаты при осмотре авто или через безопасную сделку перевод на карту частного лица
Фото и видео сделаны в автосалоне или на парковке фрагменты из чужих роликов, нереалистичные сцены

Проверка машины: пошагово

  1. Проверить VIN-номер через официальные сервисы вроде "Автокод" или "Госуслуги".

  2. Сравнить документы и фотографии. В ПТС должны совпадать номера кузова и двигателя.

  3. Связаться с блогером напрямую. Если от его имени размещено объявление, можно уточнить, действительно ли он его публиковал.

  4. Проверить сайт. Настоящие дилеры используют защищённое соединение (https://) и зарегистрированные домены, а не бесплатные площадки.

  5. Назначить личную встречу. Отказ от очного осмотра — главный сигнал тревоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перевести предоплату, поверив дипфейк-ролику.
Последствие: потеря всей суммы, а также возможная кража персональных данных.
Альтернатива: использовать безопасную оплату через сервисы крупных маркетплейсов (например, "Авито" или "Дром"), где деньги замораживаются до подтверждения сделки.

А что если вы уже стали жертвой

Если вы перевели деньги мошенникам, нужно сразу обратиться в банк и подать заявление в полицию. Чем быстрее это произойдет, тем выше шанс заблокировать перевод. Желательно также сохранить все скриншоты переписки и ссылки на объявление.

Плюсы и минусы технологий дипфейков

Плюсы Минусы
Используются в кино и рекламе для визуальных эффектов Легко применяются для мошенничества
Помогают в обучении и моделировании ситуаций Угрожают репутации публичных людей
Развивают сферу искусственного интеллекта Усложняют проверку достоверности информации

FAQ

Как выбрать безопасную площадку для покупки авто?
Пользуйтесь известными сервисами с системой безопасных платежей и отзывами о продавцах.

Сколько стоит проверка автомобиля перед покупкой?
На большинстве сайтов, включая "Автокод", базовая проверка VIN обойдётся в 300-400 рублей.

Что лучше: личная встреча или онлайн-покупка?
Всегда предпочтительнее лично осмотреть машину и подписать договор купли-продажи в присутствии владельца.

Мифы и правда о дипфейках

Миф: дипфейк легко распознать без специальной подготовки.
Правда: современные алгоритмы делают видео настолько реалистичными, что даже эксперты порой затрудняются отличить подделку.

Миф: фальшивые ролики создаются только ради шуток.
Правда: всё чаще их используют для вымогательства, фишинга и финансовых махинаций.

Миф: достаточно не кликать на подозрительные ссылки.
Правда: опасность может скрываться даже в рекламе или пересланных видео.

Интересные факты

• Первые дипфейки появились в 2017 году на Reddit — их делали энтузиасты для развлечений.
• Уже в 2023 году на рынке появились сервисы, позволяющие сгенерировать подделку за несколько минут.
• Некоторые страны, включая США и Южную Корею, уже приняли законы против использования дипфейков в мошеннических целях.

Исторический контекст

Технологии визуальной подделки долгое время использовались в киноиндустрии. Но с развитием ИИ они стали доступны любому пользователю. В 2020-х годах дипфейки превратились из инструмента развлечений в мощное оружие манипуляции и обмана, особенно в сферах онлайн-продаж и социальных сетей.

