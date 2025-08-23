Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полив огурцов в огороде
Полив огурцов в огороде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:58

Почему грибок боится обильного полива: неожиданное открытие для владельцев огородов

Редкий полив против засухи: как глубина 30 см спасает растения — данные ученых Калифорнии

Стал известен самый частый промах дачников при поливе растений. Он касается частоты и поверхности. Поливать часто, но малыми дозами гораздо вреднее, особенно в жару. Этот, казалось бы, безобидный способ полива может нанести серьезный вред растениям и снизить их урожайность.

Дело в том, что корни растений тянутся к влаге. Недополучая ее, они развиваются не вглубь, а горизонтально. Поверхностная корневая система делает растение крайне уязвимым к малейшей засухе и перегреву почвы. Растения с поверхностной корневой системой не могут добывать воду из глубоких слоев почвы и быстро страдают от недостатка влаги.

Исследование калифорнийских ученых: редкий и обильный полив

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе провели исследование и выяснили, что гораздо эффективнее поливать редко, но обильно. Такой способ промачивает почву на глубину залегания основной массы корней — до 20-30 см для овощных культур. Это помогает корням расти вглубь, где влага сохраняется дольше. Глубокий полив стимулирует развитие мощной корневой системы, которая может добывать воду из глубоких слоев почвы и делает растения более устойчивыми к засухе.

Чтобы убедиться, что растения получили необходимое количество влаги, можно проверить глубину промачивания. Сделать это просто. Через пару часов после полива выкопайте лунку и посмотрите, насколько глубоко проникла вода. Если вода проникла на глубину 20-30 см, значит, полив был эффективным.

Экономия воды и снижение риска грибковых заболеваний

Польза редкого и обильного полива еще и в том, что он экономит воду, а в долгосрочной перспективе снижает риск развития грибковых заболеваний на листьях. Растениям при этом не требуется много внимания, они становятся более устойчивыми к разной погоде. Редкий и обильный полив уменьшает влажность воздуха вокруг растений, что снижает риск развития грибковых заболеваний.

Для глубокого полива лучше подойдет раннее утро или поздний вечер. В это время испарения воды минимальны. В прохладное время суток вода успевает проникнуть в почву до того, как испарится, и растения получают максимальную пользу от полива.

Разные культуры имеют разную глубину залегания корней. В связи с этим необходимо корректировать и глубину полива. Для томатов или кабачков она может быть больше, чем, например, для салата или редиса. Глубокий полив формирует устойчивость растений к засухе в течение уже нескольких дней.

Интересные факты о поливе растений

Переувлажнение почвы может быть более вредным для растений, чем недостаток влаги.
Мульчирование помогает сохранить влагу в почве и уменьшить необходимость полива.
Капельный полив является самым эффективным способом доставки воды к корням растений.

В заключение, правильный полив является важным фактором для обеспечения здоровья и урожайности растений. Избегайте частого и поверхностного полива, поливайте редко, но обильно, проверяйте глубину промачивания, выбирайте оптимальное время для полива и учитывайте глубину залегания корней разных культур, и ваши растения будут радовать вас своим ростом и развитием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано сегодня в 1:43

Как черенки орегано наполнят вашу кухню свежестью: недостаточно знать, нужно попробовать

Узнайте, как легко и быстро вырастить орегано дома, используя черенки. Греческий сорт — идеальный выбор для вашей кухни и сада.

Читать полностью » Удаляем коробочки, сохраняем листья: секреты ухода за лилиями сегодня в 1:20

Удаляем семенные коробочки, но оставляем листья: как обрезать лилии для здоровья

Правильная обрезка лилий после цветения – ключ к их здоровью и пышному цветению в следующем году. Узнайте, когда удалять семенные коробочки, зачем сохранять зеленую массу и как подготовить луковицы к зиме. Советы по мульчированию и подкормке для обильного цветения.

Читать полностью » Ракушечник в ландшафтном дизайне Башкортостана: советы по выбору и применению сегодня в 0:22

Планируете использовать ракушечник в Уфе: узнайте 4 главных правила, чтобы не ошибиться

Узнайте, как правильно выбрать и использовать ракушечник в условиях морозного климата Башкортостана. Секреты долговечности и советы по применению.

Читать полностью » Что посадить после картофеля: лучшие культуры для севооборота и богатого урожая сегодня в 0:20

Что нельзя сажать после картофеля никогда: три врага урожая, которые погубят почву

После картофеля выбирайте морковь, лук или сидераты: они спасут почву от истощения и грибка. Узнайте, почему томаты под запретом, а горчица — лучший друг вашего огорода. Секреты севооборота для обильных урожаев!

Читать полностью » С 1 сентября дачникам разрешат продавать урожай с участка без оформления бизнеса вчера в 23:08

Урожай с дачи под запретом? Что изменится для садоводов с 1 сентября

С осени 2025 года вступят в силу уточнения к закону о садоводстве. Рассказываем, в каких случаях продажа урожая на дачном участке остаётся законной, а при каких предпринимательская деятельность в СНТ может привести к штрафу и судебному разбирательству.

Читать полностью » Обрезка и подкормки помогут сохранить урожай огурцов до осени вчера в 22:04

Как продлить сезон огурцов до заморозков: приём, о котором забывают дачники

Многие считают, что огуречный сезон заканчивается в июле. На самом деле, с помощью простых приёмов — обрезки, подкормок и защиты от холода — можно собирать свежие огурцы до самых заморозков. Рассказываем, как продлить плодоношение минимум на месяц.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как сделать сезон заготовок проще с помощью техники и планирования вчера в 20:16

Как пережить сезон заготовок без бессонных ночей и горы банок

Август — идеальное время для домашних заготовок, но совсем не обязательно проводить весь месяц у плиты. Рассказываем, как превратить консервацию в приятный процесс: от планирования и кухонных гаджетов до заморозки и сушки.

Читать полностью » Августовский уход за виноградом: когда поливать и чем подкармливать лозу вчера в 19:17

Август решает судьбу урожая винограда: что нужно сделать прямо сейчас

Август — решающий месяц для винограда. Какие шаги помогут сделать урожай сладким и обильным? Полный план ухода за лозой в этот период.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи
Красота и здоровье

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей
Спорт и фитнес

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat
Еда

Приготовление запеченного картофеля в фольге при 250 градусах
Дом

Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни
Еда

Как приготовить тесто для мантов
Красота и здоровье

Секрет сильного иммунитета: 200 г шиповника заменят килограмм апельсинов
Дом

Освещение вечером: влияние на сон и восстановление организма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru