Вены на ногах
Вены на ногах
© freepik.com by brgfx is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:15

Как распознать тромбоз глубоких вен: важные симптомы, о которых нужно знать

Врачи рассказали о восьми способах лечения тромбоза глубоких вен

Когда речь заходит о неотложной медицине, многие представляют себе инфаркт, инсульт или тяжелые травмы после аварии. Однако существует и другая угроза — менее заметная, но не менее опасная. Речь идет о тромбозе глубоких вен (ТГВ) — заболевании, при котором внутри сосудов формируется кровяной сгусток. Если он оторвется и попадет в легкие, может развиться тромбоэмболия легочной артерии, зачастую с летальным исходом.

По словам специалистов, заболевание не делает различий между возрастом и образом жизни: оно способно развиться как у 25-летнего пассажира после многочасового перелета, так и у пожилого пациента после хирургической операции. Врачи отмечают, что распознавание симптомов и своевременное лечение могут спасти жизнь.

Что представляет собой ТГВ

Как поясняет профессор интервенционной радиологии Стэнфордской школы медицины Лоуренс Хофманн, чаще всего тромбы образуются в глубоких венах ног, реже — в руках. Они состоят из фибрина, тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов. Если тромб остается на месте, у пациента могут появиться отеки, судороги, локальное повышение температуры, боль и изменение окраски кожи. Но особую опасность представляет ситуация, когда он перемещается в легкие.

Причины развития заболевания

Специалисты подчеркивают: ТГВ возникает не из-за одного фактора, а из-за сочетания обстоятельств. Хофманн выделяет три ключевых механизма — замедление кровотока, повреждение стенки сосуда и повышенную свертываемость крови. Чем больше этих факторов сочетается, тем выше риск образования тромба.

Сосудистый хирург Массачусетского института сердца и сосудов Анахита Дуа уточняет, что проблемы могут развиться как из-за генетических особенностей, так и под влиянием обстоятельств: после операций, травм, длительной неподвижности (например, при долгих перелетах или автомобильных поездках), а также во время беременности.

В группу риска также входят люди с ожирением, курящие, страдающие болезнями сердца или воспалительными заболеваниями кишечника. Важным фактором является онкология: опухоли и некоторые методы лечения повышают свертываемость крови. Кэмерон добавляет, что риск повторного тромбоза сохраняется у таких пациентов на протяжении десяти лет.

Варианты лечения

Несмотря на серьезность диагноза, врачи подчеркивают: раннее выявление значительно увеличивает шансы на выздоровление. Уже при первых симптомах — боли, отеке и локальном тепле в одной ноге — рекомендуется провести ультразвуковое исследование и при необходимости начать лечение.

Основой терапии являются антикоагулянты — препараты, препятствующие образованию новых сгустков и способствующие постепенному растворению существующих. По словам Хофманна, процесс разрушения тромба запускается ферментами, выделяемыми стенками вен.

Если тромб сохраняется и вызывает стойкий отек, врачи могут применить ангиопластику или стентирование для восстановления нормального кровотока. В ряде случаев используются минимально инвазивные катетерные методы.

Дополнительно пациентам назначают компрессионные чулки, рекомендуют раннюю активизацию после операций, контроль веса и отказ от курения.

Как отмечает Дуа, конкретный план лечения зависит от локализации и размеров тромба, причин его образования, а также от того, может ли пациент безопасно принимать препараты для разжижения крови.

