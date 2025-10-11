То, чего боялись тренеры, оказалось полезным: почему низкий присед возвращается в моду
Многие, кто приходит в тренажёрный зал, слышат от опытных атлетов или тренеров, что приседать нужно лишь до параллели. Мол, если опускаться глубже — пострадают колени, износятся хрящи и растянутся связки. Но всё больше научных данных говорит: это устаревшее представление. Глубокие приседания не только безопасны, но и полезны — если делать их правильно.
В чём суть спора о глубине приседа
Миф о "вредных глубоких приседаниях" возник из-за опасений, что в нижней точке колени испытывают чрезмерную нагрузку. Однако исследования показывают: у спортсменов, регулярно выполняющих глубокие приседания, связки не только не страдают, но и становятся прочнее. Более того, колени тяжелоатлетов после тренировок стабильнее, чем у бегунов после дистанции в 10 км.
Почему колени не страдают
Коленный сустав соединяет бедро и голень. Чтобы кости не смещались, сустав удерживается системой крестообразных связок — передней (ACL) и задней (PCL). Когда человек приседает, на колено действуют две силы: сдвигающая и компрессионная.
При неглубоком приседе сдвигающая сила максимальна — именно тогда передняя крестообразная связка испытывает наибольший стресс. Но чем глубже движение, тем сильнее компрессия и меньше риск травмы: надколенник плотнее прижимается к бедренной кости, а кости стабилизируются.
"Глубокое приседание защищает коленный сустав от чрезмерного сдвига и повреждения крестообразных связок", — пояснил физиотерапевт и тренер по тяжёлой атлетике Аарон Горшиг.
Таким образом, безопасная глубина не только не разрушает сустав, а наоборот, повышает устойчивость колена.
Повреждают ли глубокие приседы хрящ
Часто можно услышать: если приседать ниже параллели, хрящ стирается, а мениск разрушается. Но наблюдения за профессиональными тяжелоатлетами говорят об обратном. Эти спортсмены тренируются ежедневно и поднимают веса, многократно превышающие массу собственного тела — однако частота артроза у них не выше, чем у обычных людей.
Качество хрящевой ткани зависит не столько от глубины приседаний, сколько от питания, восстановления и генетики. Более того, движение в полном диапазоне амплитуды способствует укреплению суставов. При умеренных нагрузках силовые упражнения улучшают подвижность и снижают болевой синдром даже у людей с остеоартрозом.
Работают ли мышцы лучше при глубоком приседе
Учёные пока не пришли к единому мнению. Одни исследования показывают, что глубокие приседания сильнее включают ягодицы и квадрицепсы, другие — что неполная амплитуда нагружает заднюю поверхность бедра и икроножные мышцы.
Однако есть общий вывод: чем больше растягиваются мышцы под нагрузкой, тем активнее запускается рост. В нижней точке приседа квадрицепс и ягодичные мышцы получают максимальное растяжение — а значит, такой вариант способствует развитию силы и объёма быстрее, чем полуприсед.
Советы шаг за шагом: как подобрать глубину приседа
-
Разогрейте суставы перед подходом — сделайте 5-10 минут лёгкой разминки и пару подходов без веса.
-
Опускайтесь только настолько, насколько можете сохранить технику: спина прямая, пятки не отрываются от пола.
-
Колени должны двигаться по линии носков, не заваливайтесь внутрь.
-
Если поясница начинает округляться, значит, глубина выбрана чрезмерная — уменьшите амплитуду или отработайте мобильность таза и голеностопа.
-
Для контроля используйте зеркало или снимайте видео: визуальная обратная связь помогает корректировать ошибку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка приседать глубже, чем позволяет мобильность.
-
Последствие: округление спины, перегрузка поясницы.
-
Альтернатива: используйте блоки под пятки или выполняйте фронтальные приседы — они естественно ограничивают наклон.
-
Ошибка: колени "уходят" внутрь.
-
Последствие: растягивание связок и нестабильность сустава.
-
Альтернатива: тренируйте мышцы-стабилизаторы с резиновыми лентами и контролируйте движение коленей наружу.
-
Ошибка: слишком узкая постановка ног.
-
Последствие: ограничение амплитуды и нагрузка на переднюю часть колена.
-
Альтернатива: подберите ширину стойки, при которой вы можете присесть глубоко, сохранив баланс.
А что если у меня болят колени
Если суставы реагируют болью, стоит временно уменьшить амплитуду, снизить вес и добавить упражнения на укрепление бедра и ягодиц. Хорошо помогают разгибания ног, мостики, а также плавание и велотренажёр. Важно не избегать движения полностью: умеренная активность ускоряет восстановление и улучшает питание суставных тканей.
Мифы и правда
-
Миф: глубокие приседы стирают хрящ.
-
Правда: при правильной технике они укрепляют сустав и стимулируют выработку синовиальной жидкости.
-
Миф: нужно приседать только до параллели.
-
Правда: у каждого своя безопасная глубина — главное, сохранять технику.
-
Миф: глубокие приседания опасны для женщин.
-
Правда: при грамотном подходе они одинаково полезны и мужчинам, и женщинам, особенно для укрепления таза и коленей.
FAQ
Как определить оптимальную глубину приседа?
Опускайтесь настолько, насколько можете сохранить ровную спину и опору на пятки. Техника важнее амплитуды.
Что лучше — глубокие или классические приседания?
Оба варианта полезны. Глубокие развивают силу и гибкость, классические подходят для работы с большими весами.
Можно ли приседать при болях в коленях?
Да, но с ограничением амплитуды и под контролем специалиста. Дополнительно укрепляйте мышцы бедра и используйте компрессионные наколенники.
Три интересных факта
-
В олимпийской тяжёлой атлетике спортсмены выполняют глубокие приседы ежедневно — и это основа их силовой базы.
-
Исследования показывают, что приседания повышают плотность костей даже у пожилых людей.
-
Глубокие приседы активируют больше мышечных волокон, чем большинство тренажёров для ног.
Исторический контекст
Изначально "глубокий присед" был естественным положением тела — так сидели наши предки при работе, еде и отдыхе. Только в XX веке, с развитием мебели и сидячего образа жизни, человек утратил гибкость, и глубокое приседание стало казаться экзотикой. Современные фитнес-эксперты возвращают его как базовое движение, помогающее сохранить здоровье суставов и подвижность.
