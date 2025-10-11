То, чего боялись тренеры, оказалось полезным: почему низкий присед возвращается в моду

Многие, кто приходит в тренажёрный зал, слышат от опытных атлетов или тренеров, что приседать нужно лишь до параллели. Мол, если опускаться глубже — пострадают колени, износятся хрящи и растянутся связки. Но всё больше научных данных говорит: это устаревшее представление. Глубокие приседания не только безопасны, но и полезны — если делать их правильно.

В чём суть спора о глубине приседа

Миф о "вредных глубоких приседаниях" возник из-за опасений, что в нижней точке колени испытывают чрезмерную нагрузку. Однако исследования показывают: у спортсменов, регулярно выполняющих глубокие приседания, связки не только не страдают, но и становятся прочнее. Более того, колени тяжелоатлетов после тренировок стабильнее, чем у бегунов после дистанции в 10 км.

Почему колени не страдают

Коленный сустав соединяет бедро и голень. Чтобы кости не смещались, сустав удерживается системой крестообразных связок — передней (ACL) и задней (PCL). Когда человек приседает, на колено действуют две силы: сдвигающая и компрессионная.

При неглубоком приседе сдвигающая сила максимальна — именно тогда передняя крестообразная связка испытывает наибольший стресс. Но чем глубже движение, тем сильнее компрессия и меньше риск травмы: надколенник плотнее прижимается к бедренной кости, а кости стабилизируются.

"Глубокое приседание защищает коленный сустав от чрезмерного сдвига и повреждения крестообразных связок", — пояснил физиотерапевт и тренер по тяжёлой атлетике Аарон Горшиг.

Таким образом, безопасная глубина не только не разрушает сустав, а наоборот, повышает устойчивость колена.

Повреждают ли глубокие приседы хрящ

Часто можно услышать: если приседать ниже параллели, хрящ стирается, а мениск разрушается. Но наблюдения за профессиональными тяжелоатлетами говорят об обратном. Эти спортсмены тренируются ежедневно и поднимают веса, многократно превышающие массу собственного тела — однако частота артроза у них не выше, чем у обычных людей.

Качество хрящевой ткани зависит не столько от глубины приседаний, сколько от питания, восстановления и генетики. Более того, движение в полном диапазоне амплитуды способствует укреплению суставов. При умеренных нагрузках силовые упражнения улучшают подвижность и снижают болевой синдром даже у людей с остеоартрозом.

Работают ли мышцы лучше при глубоком приседе

Учёные пока не пришли к единому мнению. Одни исследования показывают, что глубокие приседания сильнее включают ягодицы и квадрицепсы, другие — что неполная амплитуда нагружает заднюю поверхность бедра и икроножные мышцы.

Однако есть общий вывод: чем больше растягиваются мышцы под нагрузкой, тем активнее запускается рост. В нижней точке приседа квадрицепс и ягодичные мышцы получают максимальное растяжение — а значит, такой вариант способствует развитию силы и объёма быстрее, чем полуприсед.

Советы шаг за шагом: как подобрать глубину приседа

Разогрейте суставы перед подходом — сделайте 5-10 минут лёгкой разминки и пару подходов без веса. Опускайтесь только настолько, насколько можете сохранить технику: спина прямая, пятки не отрываются от пола. Колени должны двигаться по линии носков, не заваливайтесь внутрь. Если поясница начинает округляться, значит, глубина выбрана чрезмерная — уменьшите амплитуду или отработайте мобильность таза и голеностопа. Для контроля используйте зеркало или снимайте видео: визуальная обратная связь помогает корректировать ошибку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка приседать глубже, чем позволяет мобильность.

Последствие: округление спины, перегрузка поясницы.

Альтернатива: используйте блоки под пятки или выполняйте фронтальные приседы — они естественно ограничивают наклон.

Ошибка: колени "уходят" внутрь.

Последствие: растягивание связок и нестабильность сустава.

Альтернатива: тренируйте мышцы-стабилизаторы с резиновыми лентами и контролируйте движение коленей наружу.

Ошибка: слишком узкая постановка ног.

Последствие: ограничение амплитуды и нагрузка на переднюю часть колена.

Альтернатива: подберите ширину стойки, при которой вы можете присесть глубоко, сохранив баланс.

А что если у меня болят колени

Если суставы реагируют болью, стоит временно уменьшить амплитуду, снизить вес и добавить упражнения на укрепление бедра и ягодиц. Хорошо помогают разгибания ног, мостики, а также плавание и велотренажёр. Важно не избегать движения полностью: умеренная активность ускоряет восстановление и улучшает питание суставных тканей.

Мифы и правда

Миф: глубокие приседы стирают хрящ.

Правда: при правильной технике они укрепляют сустав и стимулируют выработку синовиальной жидкости.

Миф: нужно приседать только до параллели.

Правда: у каждого своя безопасная глубина — главное, сохранять технику.

Миф: глубокие приседания опасны для женщин.

Правда: при грамотном подходе они одинаково полезны и мужчинам, и женщинам, особенно для укрепления таза и коленей.

FAQ

Как определить оптимальную глубину приседа?

Опускайтесь настолько, насколько можете сохранить ровную спину и опору на пятки. Техника важнее амплитуды.

Что лучше — глубокие или классические приседания?

Оба варианта полезны. Глубокие развивают силу и гибкость, классические подходят для работы с большими весами.

Можно ли приседать при болях в коленях?

Да, но с ограничением амплитуды и под контролем специалиста. Дополнительно укрепляйте мышцы бедра и используйте компрессионные наколенники.

Три интересных факта

В олимпийской тяжёлой атлетике спортсмены выполняют глубокие приседы ежедневно — и это основа их силовой базы.

Исследования показывают, что приседания повышают плотность костей даже у пожилых людей.

Глубокие приседы активируют больше мышечных волокон, чем большинство тренажёров для ног.

Исторический контекст

Изначально "глубокий присед" был естественным положением тела — так сидели наши предки при работе, еде и отдыхе. Только в XX веке, с развитием мебели и сидячего образа жизни, человек утратил гибкость, и глубокое приседание стало казаться экзотикой. Современные фитнес-эксперты возвращают его как базовое движение, помогающее сохранить здоровье суставов и подвижность.