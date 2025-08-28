24 миллиарда километров от Земли — космический зонд США продолжает свой путь и удивляет инженеров

Более чем в 24 миллиардах километров от Земли всё ещё движется "Вояджер-1" — аппарат, запущенный в 1977 году. Этот космический странник пережил эпоху смены технологий и продолжает передавать данные, оставаясь символом величайшего достижения человечества в исследовании Вселенной.

Полвека в пути

Через два года миссия отметит 50-летие. "Вояджер-1" был создан в эпоху диско, когда память одного снимка на смартфоне превышает весь объём хранения зонда. Данные записываются на 8-дорожечную магнитную ленту, а коды написаны на языке Фортран, появившемся задолго до рождения большинства нынешних инженеров. Для сравнения: срок службы автомобиля редко превышает 20 лет.

Секрет долголетия

Необычная стойкость аппарата объясняется его минималистичным дизайном: меньше точек отказа, устойчивые к радиации компоненты и резервные системы, готовые заменить отказавшие. А ещё - знаменитая золотая пластинка, "послание в бутылке" для гипотетических инопланетян. На ней записаны музыка, приветствия и звуки Земли.

Машина, которая стала символом

Каждая команда с Земли идёт почти сутки — сигнал достигает "Вояджера-1" только через 22 часа. Инженерам приходится работать по чертежам, созданным полвека назад, и решать задачи без мгновенной обратной связи.

"Вояджер-1" давно превратился во что-то большее, чем просто космический аппарат. Это напоминание о том, как важно думать не только о настоящем, но и о далёком будущем.

Кто догонит?

Казалось бы, современные миссии должны обгонять старый зонд. Но даже "Новые горизонты", запущенные с более высокой стартовой скоростью, отстают. Секрет в том, что "Вояджер" получил мощный разгон при гравитационных манёврах у нескольких планет, а его преемник воспользовался лишь одним — у Юпитера в 2007 году. В результате к 2018 году разница скоростей составляла около 3 км/с не в пользу "Новых горизонтов".

Дорога в вечность

Первоначально аппарат не создавался для путешествия за пределы Солнечной системы. Тем не менее, через 300 лет "Вояджер-1" достигнет облака Оорта, а пройти его полностью сможет лишь через 30 тысяч лет. В ближайшие десятки тысяч лет он пролетит недалеко от звезды Глизе 445, а через сотни тысяч лет приблизится к другим светилам.

Учёные NASA предполагают, что "Вояджеры" будут странствовать по Млечному Пути, возможно, целую вечность. И пока неизвестно, что к тому моменту станет с Землёй.