NASA готовит прорыв: батареи для миссий будут работать дольше человеческой жизни

В мире космических исследований начинается новая эпоха. NASA тестирует ядерное топливо на основе америция-241, которое обещает не только превзойти традиционный плутоний-238, но и радикально изменить подход к дальним миссиям. Речь идёт о создании долговечных источников энергии, способных выдерживать экстремальные условия и открывать путь к исследованию самых удалённых уголков Солнечной системы.

Энергия, которая не кончается десятилетиями

Америций-241 обладает поистине уникальными свойствами: период его полураспада составляет 432 года. Это делает его более надёжной и доступной альтернативой редкому и дорогому плутонию-238. Для автоматических аппаратов, пилотируемых экспедиций и лунных миссий это открывает принципиально новые горизонты.

Исследования NASA ведутся в партнёрстве с Университетом Лестера и опираются на разработки Европейского космического агентства. Совместная работа уже дала результаты: инженеры создают более лёгкие и прочные конструкции, которые должны выдержать не только запуск, но и суровые условия глубокого космоса.

Генератор будущего

Ключевым элементом проекта стал генератор Стирлинга. Его особенность — отсутствие привычного коленчатого вала: вместо него применяются плавающие поршни. Такая конструкция снижает износ, а значит, обеспечивает непрерывную работу системы десятилетиями. Даже если один преобразователь выйдет из строя, остальные продолжат вырабатывать энергию.

Ранее в этом году Исследовательский центр Гленна провёл испытания генератора с имитаторами источника тепла на америции. Эти тесты позволили инженерам оценить эффективность работы без прямого контакта с радиоактивными материалами. "Мы смогли в короткие сроки перейти от идеи к прототипу", — инженер-механик Исследовательского центра Гленна Сальваторе Орити.

От Луны до ледяных лун Юпитера

Испытания системы продолжаются: генератор будет подвергнут вибрационным нагрузкам, температурным колебаниям и вакууму — всему тому, с чем он столкнётся в реальной миссии. Если проект окажется успешным, новые источники энергии смогут питать научные приборы, посадочные модули и даже жилые комплексы в местах, где солнечный свет недоступен: в лунных кратерах или на далёких спутниках Юпитера.

Почему это важно

Главное преимущество америция-241 — возможность продлить срок службы космических аппаратов и обеспечить их надёжным энергоснабжением в условиях, где альтернативные технологии бессильны. Благодаря этому человечество сможет отправлять миссии туда, куда раньше добраться было практически невозможно.

NASA делает ставку на международное сотрудничество и новые инженерные решения, чтобы задать стандарт космической энергетики на десятилетия вперёд. И этот путь обещает привести не только к новым открытиям, но и к формированию технологической базы для будущих пилотируемых экспедиций за пределы Земли.