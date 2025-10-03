Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Штаб NASA
© Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Интернет из глубин Вселенной: что показал рекордный эксперимент NASA

NASA зафиксировало сигнал зонда "Психея" с расстояния 494 млн километров

Зонд "Психея" завершил уникальный эксперимент NASA: с расстояния 350 миллионов километров он отправил на Землю последний лазерный сигнал. Это событие подвело итог двухлетним испытаниям технологии оптической связи, которая показала: человечество готово к новому уровню обмена данными в космосе.

Рекорды, которых никто не ждал

Проект DSOC (Deep Space Optical Communications) стал настоящим прорывом. Лазерная система обеспечила скорость передачи, сопоставимую с домашним интернетом, и даже позволила отправить видео в формате 4K. Всего за время работы было получено 13,6 терабайта информации, что для дальнего космоса — колоссальный показатель.

В декабре 2024 года зафиксирован абсолютный рекорд: сигнал прошёл 494 миллиона километров — в два раза дальше Марса и в тысячу раз дальше Луны.

Как работает лазерная связь

Лазерный луч узок, и чтобы попасть в приёмники на Земле, требуется невероятная точность наведения. Малейшее смещение зонда или вращение планеты могли разрушить соединение. В отличие от радиоволн, которые более "прощают" отклонения, лазер требует ювелирной точности.

Однако у технологии есть ограничения: с ростом расстояния скорость падает. В апреле 2024 года на дистанции 225 миллионов километров сигнал снизился до 25 Мбит/с, но даже тогда телескопы NASA улавливали фотоны.

Препятствия на пути

Технические трудности оказались не единственными. На качество связи влияли облачность и атмосферные слои Земли. Команда проекта также столкнулась с лесными пожарами в Калифорнии, которые временно вывели наземные станции из строя.

"Мы столкнулись со многими трудностями: от погодных условий, из-за которых были отключены наземные станции, до пожаров, которые затронули нашу команду", — сказал руководитель проекта в JPL Эби Бисвас.

Почему это важно

Оптическая связь открывает новые горизонты для будущих миссий к Луне и Марсу.

"NASA открывает Америке путь к Марсу, а достижения в области лазерной связи приближают нас к возможности передачи видео высокой чёткости и ценных данных с поверхности Марса быстрее, чем когда-либо прежде", — заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

"За два года эта технология превзошла наши ожидания, продемонстрировав скорость, сравнимую с широкополосной связью, и передачу данных на рекордные расстояния", — заявил Клейтон Тернер из Управления космических технологий NASA.

Сравнение технологий

Технология связи Скорость передачи Дальность Особенности
Радиосвязь До 1 Мбит/с Миллиарды км Надёжна, но медленна
Лазерная связь До 267 Мбит/с 494 млн км Высокая скорость, чувствительность к погоде
Гибридная модель До 100 Мбит/с Миллиарды км Комбинация лазера и радио

Советы шаг за шагом: как готовят связь с дальним космосом

  1. Точная калибровка лазерных систем на борту аппарата.

  2. Подготовка наземных телескопов с высокой чувствительностью.

  3. Прогнозирование погодных условий для минимизации потерь сигнала.

  4. Использование резервных каналов радиосвязи.

  5. Автоматическая корректировка наведения луча.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на лазерную связь.

  • Последствие: потеря данных при неблагоприятной погоде.

  • Альтернатива: параллельное использование радиосвязи (решение уже применяет NASA).

А что если…

А что если в будущем пилотируемая экспедиция на Марс будет вести прямую видеотрансляцию в 8K? Для этого уже сегодня создаются технологии, позволяющие передавать терабайты информации через космическое пространство почти без задержек.

Плюсы и минусы лазерной связи

Плюсы Минусы
Высокая скорость Требует точного наведения
Возможность передачи видео 4K и выше Чувствительность к облакам и атмосфере
Снижение затрат на большие антенны Падение скорости на больших расстояниях

FAQ

Как выбрать технологию связи для миссий?
Зависит от целей: для критически важных команд подходит радиосвязь, для передачи больших массивов данных — лазер.

Сколько стоит внедрение оптической связи?
Точных цифр нет, но NASA инвестировало сотни миллионов долларов в разработку DSOC.

Что лучше для пилотируемых миссий — радио или лазер?
Лучшее решение — их сочетание: радио для надёжности, лазер для скорости.

Мифы и правда

  • Миф: лазерная связь не работает за пределами Луны.
    Правда: уже доказано — сигнал можно отправлять с расстояния почти 500 миллионов километров.

  • Миф: радиосвязь устарела.
    Правда: она остаётся незаменимой в непредсказуемых условиях.

Три интересных факта

  1. Первое видео в 4K из космоса было отправлено именно с "Психеи" в 2023 году.

  2. Успешная передача лазера на Землю сравнима с попаданием иголкой в мишень размером с монету на расстоянии 100 километров.

  3. DSOC создавался более десяти лет и впервые испытан в реальных условиях только на "Психее".

Исторический контекст

  • 1960-е: начало использования радиосвязи для первых межпланетных миссий.

  • 2000-е: первые эксперименты NASA с оптической связью в околоземном пространстве.

  • 2023 год: запуск зонда "Психея" и старт DSOC.

  • 2024-2025 годы: рекорды передачи данных из дальнего космоса.

  • 2029 год: "Психея" достигнет пояса астероидов, продолжив миссию уже на радиоканале.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

