Таинственные существа глубин: как технологии ROV раскрыли неизвестные формы жизни

Ученые совершили впечатляющую находку в водах у берегов Аргентины, обнаружив более 40 ранее неизвестных видов морских животных. Экспедиция, проведенная в подводном каньоне Мар-дель-Плата, раскрыла богатство подводного мира, которое ранее было неизвестно науке.

Во время экспедиции ученые осмотрели подводный каньон Мар-дель-Плата и сняли на видео его обитателей, что позволило зафиксировать уникальные виды в их естественной среде обитания.

Среди обнаруженных видов были замечены хищные губки, полупрозрачные рыбы, ярко окрашенные скаты и кораллы, которые ранее не встречались в Южной Атлантике. Это открытие свидетельствует о большом биологическом разнообразии этого региона.

Морская звезда: "пухлый" вид Hippasteria

Особое внимание привлекла "пухлая" морская звезда ярко-красного цвета, которую отнесли к роду Hippasteria. Для этого рода характерна толстая центральная часть и короткие "лучи".

Морская звезда Hippasteria обитала на глубине более 1000 метров, что подчеркивает ее приспособленность к жизни в экстремальных условиях.

Известно, что у морских звезд нет задних конечностей. Их тела обладают радиальной симметрией, а рот расположен на нижней стороне центрального диска.

Ротовая поверхность морских звезд прижата к морскому дну, чтобы улавливать питательные вещества, что является уникальным способом питания.

Фиолетовый морской огурец: род Benthodytes

Другим необычным существом, найденным у берегов Аргентины, стал фиолетовый морской огурец, принадлежащий к роду Benthodytes. Эти существа также представляют собой важный элемент экосистемы.

Кроме того, ученые идентифицировали 25 видов рыб: костистых и хрящевых, ракообразных и других беспозвоночных, приспособившихся к жизни на большой глубине. Это демонстрирует сложность и разнообразие подводной фауны.

Мар-дель-Плата — один из крупнейших и самых глубоких подводных каньонов Аргентины. Его глубина достигает 3500 метров, что делает его сложным для изучения.

Использование ROV: изучение труднодоступных областей

Для изучения труднодоступных областей ученые использовали дистанционно управляемый аппарат (ROV). Это позволило им получить видеозаписи и данные о обитателях каньона.

Каньон является благоприятным местом для обитания морских существ, так как там холодное и богатое питательными веществами течение встречается с теплыми и солеными водами. В результате возник один из самых "активных" регионов Мирового океана.

Интересные факты об океане:

Океан занимает около 70% поверхности Земли.

Самая глубокая точка мирового океана — Марианская впадина, глубина которой превышает 11 километров.

В океане обитает огромное количество различных видов животных и растений, многие из которых еще не изучены.

Океан играет важную роль в регулировании климата Земли.

Открытие более 40 новых видов морских животных у берегов Аргентины является важным шагом в изучении биоразнообразия Мирового океана. Дальнейшие исследования каньона Мар-дель-Плата и других подводных областей позволят открыть новые тайны и расширить наши знания о жизни в океане.