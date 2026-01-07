Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:30

Ключ к инопланетянам нашли в России: глубоководные экосистемы — модель для жизни на Энцеладе

Сибоглинидные полихеты выживают за счет симбиоза с бактериями — Nature

Жизнь, способная существовать без света, кислорода и привычных источников энергии, оказалась не гипотезой, а наблюдаемым фактом. У берегов Камчатки ученые обнаружили целые экосистемы организмов, живущих на экстремальных глубинах и использующих принципы, которые ранее рассматривались скорее в контексте астробиологии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Экосистемы на рекордных глубинах

Открытие было сделано международной командой ученых, в которую вошли специалисты Института океанологии РАН. Исследования проводились в Курило-Камчатском и Алеутском желобах — на глубинах до 9500 метров, в зоне ультраабиссали, где давление превышает атмосферное примерно в тысячу раз.

С помощью китайского глубоководного аппарата "Фендоуже" ученые зафиксировали необычайно плотные сообщества живых организмов — до 5800 особей на квадратный метр. Эти данные стали сенсацией, поскольку ранее считалось, что столь экстремальные условия практически исключают существование сложных форм жизни.

Хемосинтез вместо фотосинтеза

Ключевую роль в обнаруженных сообществах играют сибоглинидные полихеты — черви, у которых отсутствуют рот и кишечник. Их выживание обеспечивается симбиозом с бактериями, способными к хемосинтезу. Черви снабжают бактерии сероводородом и метаном, а микроорганизмы, в свою очередь, производят органические вещества, необходимые для жизни всей системы.

Такой механизм полностью независим от солнечного света и принципиально меняет представления о допустимых границах существования жизни. Как отметил заместитель директора Института океанологии РАН Андрей Гебрук, открытие раздвигает границы понимания возможностей жизни.

Значение для поиска жизни вне Земли

По мнению исследователей, обнаруженные экосистемы делают хемосинтетические формы жизни главными кандидатами для поиска за пределами Земли.

"Следующий неминуемый шаг — такие формы жизни будут искать на других космических телах: планетах, спутниках и так далее", — подчеркнул Андрей Гебрук.

В первую очередь ученые указывают на подледные океаны спутников Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада, где предполагается наличие гидротермальных источников. Теоретически подобные экосистемы могут существовать также на Марсе и спутнике Сатурна Титане.

Климат и энергетика

Открытие имеет и прикладное значение. В желобах зафиксированы масштабные, но медленные выходы метана. Этот газ является не только основой для глубоководных экосистем, но и мощным парниковым фактором, а также потенциальным энергетическим ресурсом в форме газогидратов.

По словам ученых, выявление таких объемов метана может потребовать пересмотра моделей глобального климата и расчетов углеродного цикла в океане. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, вошли в число важнейших научных открытий 2025 года.

